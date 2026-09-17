Супутники рф могли допомогти Ірану знищити американський літак E-3 Sentry у Саудівській Аравії – CNN

За 2 дні до іранської атаки на американську авіабазу "Принц Султан" у Саудівській Аравії над нею пролетіли 14 російських розвідувальних супутників. Зібрані ними дані могли допомогти Ірану завдати точного удару та знищити літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry, повідомляє CNN, пише УНН.

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Телеканал проаналізував орбітальні дані разом із фахівцями Project Aurora та Cahan Space. Серед апаратів був "Космос-2573", здатний отримувати детальні зображення військових об'єктів, а також 8 супутників радіоелектронної розвідки, 2 апарати з інфрачервоними сенсорами та 3 радіолокаційні супутники.

За оцінкою експертів, апарати рухалися у послідовності, яка давала можливість одночасно збирати різні типи розвідувальної інформації. Зокрема, вони могли зафіксувати переміщення E-3 Sentry, який перебував не на своєму звичайному місці базування.

CNN не має доказів передачі даних Ірану

27 березня Іран знищив E-3 Sentry, який використовується для дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Джерела CNN вважають, що масштаб руйнувань на базі та точність іранських ударів було б складно забезпечити без геопросторової розвідувальної інформації

Водночас CNN наголошує, що не має російських супутникових знімків і не знайшов прямих доказів того, що інформацію саме з цих 14 супутників передали Ірану.

Раніше The Washington Post із посиланням на джерела, знайомі з розвідувальними даними, повідомляла, що росія передавала Ірану інформацію для ударів по американських силах на Близькому Сході.

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