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Дело Шуфрича: меру пресечения будут выбирать в закрытом режиме

Дело Шуфрича: меру пресечения будут выбирать в закрытом режиме

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Заседание в Печерском районном суде Киева по избранию меры пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, будут проводить в закрытом режиме. Об этом объявил судья Сергей Вовк после соответствующего ходатайства прокуроров, передает УНН.

Детали

В начале заседания прокуроры подали ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме ввиду того, что в материалах дела содержится информация о деятельности лиц разведывательной деятельности Украины. По их словам, эти данные могут содержать государственную тайну. 

В то же время сторона защиты попросила у судьи объявить час перерыва на ознакомление с ходатайством.

Судья Сергей Вовк объявил, что заседание будут проводить в закрытом режиме и объявил получасовой перерыв.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене Шуфричу.

УНН сообщал, что 15 сентября СБУ проводила обыски дома у народного депутата Нестора Шуфрича. Во время обыска дома Шуфрича нашли "классический джентльменский набор ватника и русофила". В частности колорадские ленты, награды и кители.

Также дома у Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Офис генпрокурора будет просить для нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене, меру пресечения в виде ареста.

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