Справа Шуфрича: прокуратура проситиме суд арештувати нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Офіс генпрокурора проситиме для нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, запобіжний захід у вигляді арешту, передає УНН.
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На запитання УНН, на якому запобіжному заході для Шуфрича буде наполягати прокуратура, в ОГП відповіли: "На триманні під вартою".
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Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді Шуфричу.
УНН повідомляв, що 15 вересня СБУ проводила обшуки вдома у народного депутата Нестора Шуфрича.
Під час обшуку вдома Шуфрича знайшли "класичний джентльменський набір ватніка і русофіла". Зокрема колорадські стрічки, нагороди і кітелі.
Також вдома у Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.