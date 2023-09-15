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Дело Шуфрича: прокуратура будет просить суд арестовать нардепа

Дело Шуфрича: прокуратура будет просить суд арестовать нардепа

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Офис генпрокурора будет просить для нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене, меру пресечения в виде ареста, передает УНН.

Детали

На вопрос УНН, на какой мере пресечения для Шуфрича будет настаивать прокуратура, в ОГП ответили: "На содержании под стражей".

Ранее

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене Шуфричу.

УНН сообщал, что 15 сентября СБУ проводила обыски дома у народного депутата Нестора Шуфрича.

Во время обыска дома Шуфрича нашли "классический джентльменский набор ватника и русофила". В частности колорадские ленты, награды и кители.

Также дома у Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

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