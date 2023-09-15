Справа Шуфрича: запобіжний захід обиратимуть в закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Засідання у Печерському районному суді Києва щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, проводитимуть у закритому режимі. Про це оголосив суддя Сергій Вовк після відповідного клопотання прокурорів, передає УНН.
Деталі
На початку засідання прокурори подали клопотання про проведення засідання в закритому режимі з огляду на те, що у матеріалах справи міститься інформація щодо діяльності осіб розвідувальної діяльності України. За їх словами, ці дані можуть містити державну таємницю.
Водночас сторона захисту попросила у судді оголосити годину перерви на ознайомлення з клопотанням.
Суддя Сергій Вовк оголосив, що засідання будуть проводити у закритому режимі та оголосив півгодинну перерву.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді Шуфричу.
УНН повідомляв, що 15 вересня СБУ проводила обшуки вдома у народного депутата Нестора Шуфрича. Під час обшуку вдома Шуфрича знайшли "класичний джентльменський набір ватніка і русофіла". Зокрема колорадські стрічки, нагороди і кітелі.
Також вдома у Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
Офіс генпрокурора проситиме для нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, запобіжний захід у вигляді арешту.