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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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15:49 • 17284 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 52905 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 94456 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104261 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130100 просмотра

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Дело Черновол: суд удалился в совещательную комнату

Дело Черновол: суд удалился в совещательную комнату

Киев  •  УНН

 • 13568 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Коллегия судей Киевского апелляционного суда, который рассматривает апелляционную жалобу защиты о назначении круглосуточного домашнего ареста бывшему нардепу Татьяне Черновол, ушла в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Так, коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего нардепа Татьяну Черновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований сообщило Черновол о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

Украинские Национальные Новости

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