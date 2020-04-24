Справа Чорновол: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Колегія суддів Київського апеляційного суду, яка розглядає апеляційну скаргу захисту щодо призначення цілодобового домашнього арешту колишньому нардепу Тетяні Чорновол, пішла до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
Так, колегія суддів видалилась до нарадчої кімнати для прийняття рішення.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього нардепа Тетяну Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань повідомило Чорновол про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.