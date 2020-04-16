Суд відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього нардепа Тетяну Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану, передає кореспондент УНН.
Також на Чорновол поклали наступні обов’язки: не залишати місце постійного проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва відмовив у відводі судді Сергія Вовка від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Тетяні Чорновол.
Нагадаємо, прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.