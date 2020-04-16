Суд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего нардепа Татьяну Чорновил, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана, передает корреспондент УНН.
Также на Чорновил возложили следующие обязанности: не оставлять место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; прибывать к детективу, прокурору и суду по первому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в орган предварительного расследования свой паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол.
Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Чорновил.
Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновил по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке — народному депутату Украины VIII созыва за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по “делу Майдана”.