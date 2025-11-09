Способна лететь до 3 тыс. км и не требует одобрения союзников: The Independent сравнил ракету "Фламинго" с "Tomahawk"

Украинская ракета FP-5 "Фламинго" имеет дальность полета до 3000 км, что вдвое больше, чем у американской "Tomahawk", однако главным отличием ракеты является то, что на ее применение по территории россии не требуется разрешения союзников, как это происходит с вооружением стран-партнеров.

Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Как пишет издание, Украина, переосмысливающая подход к ведению войны, была вынуждена погрузиться в мир производства оружия, сочетая старые технологии с ИТ-ноу-хау.

Новейшей инновацией является крылатая ракета с дальностью полета 3000 км, максимальной скоростью 900 км/ч и полезной нагрузкой более тонны, которая использовалась для ударов глубоко на российской территории. Ракета FP-5 "Фламинго" оснащена турбореактивным двигателем советского производства, прикрепленным сверху. Некоторые из этих двигателей были извлечены из свалок

Она имеет вдвое большую дальность, чем американский "Tomahawk", несет вдвое больше взрывчатки и стоит примерно столько же.

Но ее главное преимущество заключается в том, что она полностью находится под контролем украинских сил. Великобритания и Франция в течение многих месяцев ограничивали использование англо-французских крылатых ракет "Storm Shadow" против российских целей на территории Украины. США ограничили возможность Украины использовать американские ракеты ATACM против российских целей на территории россии и еще не решили, разрешить ли доступ к "Tomahawk", которые будут оплачивать европейские союзники. В отличие от этого, Киев может запускать "Фламинго" по любой цели, которую считает нужным. Он не ограничен тем, что "союзники" Украины позволяют или запрещают делать в борьбе с российскими оккупационными силами