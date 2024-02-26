Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ
Киев • УНН
Европейцы ищут боеприпасы по всему миру, поскольку украинским военным нужно больше, чтобы продолжать борьбу, а американская помощь заблокирована в Конгрессе.
Военная помощь США Украине заблокирована в Конгрессе, тем временем европейцы ищут запасы боеприпасов по всему миру. Об этом пишет Spiegel, передает УНН.
Детали
Мы стараемся закупать боеприпасы во всем мире
Отмечается, что Минобороны Германии вынуждены ежедневно придумывать новые способы, как получить дефицитные снаряды для Киева. Авторы статьи отмечают, что время работает против европейских союзников Украины.
По данным западных спецслужб, собственные запасы ВСУ иссякнут "не позднее июня", но, возможно, и раньше, пишет издание.
Дополнение
Ранее высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что украинские войска на линии фронта вынуждены ограничивать использование боеприпасов, что заставляет командиров делать сложный выбор.
Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба20 февраля 2024, 21:03 • 55425 просмотров
Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ
Европейцы ищут боеприпасы по всему миру, поскольку украинским военным нужно больше, чтобы продолжать борьбу, а американская помощь заблокирована в Конгрессе.
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