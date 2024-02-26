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Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ

Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 04:30  •  14499 просмотра

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Европейцы ищут боеприпасы по всему миру, поскольку украинским военным нужно больше, чтобы продолжать борьбу, а американская помощь заблокирована в Конгрессе.

Военная помощь США Украине заблокирована в Конгрессе, тем временем европейцы ищут запасы боеприпасов по всему миру. Об этом пишет Spiegel, передает УНН.

Детали

Мы стараемся закупать боеприпасы во всем мире

заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

Отмечается, что Минобороны Германии вынуждены ежедневно придумывать новые способы, как получить дефицитные снаряды для Киева. Авторы статьи отмечают, что время работает против европейских союзников Украины.

По данным западных спецслужб, собственные запасы ВСУ иссякнут "не позднее июня", но, возможно, и раньше, пишет издание.

Дополнение

Ранее высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что украинские войска на линии фронта вынуждены ограничивать использование боеприпасов, что заставляет командиров делать сложный выбор.

Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба20 февраля 2024, 21:03 • 55425 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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Spiegel: Європа по всьому світу шукає боєприпаси для ЗСУ
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