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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Spiegel: Європа по всьому світу шукає боєприпаси для ЗСУ

Київ • УНН

 • 28875 перегляди

Європейці шукають боєприпаси по всьому світу, оскільки українським військовим потрібно більше, щоб продовжувати боротьбу, а американська допомога заблокована в Конгресі.

Spiegel: Європа по всьому світу шукає боєприпаси для ЗСУ

Військова допомога США Україні заблокована в Конгресі, тим часом європейці шукають запаси боєприпасів по всьому світу. Про це пише Spiegel, передає УНН.

Деталі

Ми намагаємося закуповувати боєприпаси у всьому світі

заявив начальник спеціального штабу з питань України при міністерстві оборони ФРН генерал Крістіан Фройдінг.

Зазначається, що Міноборони Німеччини змушені щодня вигадувати нові способи, як отримати дефіцитні снаряди для Києва. Автори статті зазначають, що час працює проти європейських союзників України.

За даними західних спецслужб, власні запаси ЗСУ вичерпаються "не пізніше червня", але, можливо, і раніше, пише видання.

Доповнення

Раніше високопосадовець НАТО заявив, що українські війська на лінії фронту змушені обмежувати використання боєприпасів, що змушує командирів робити складний вибір.

Україна б не втратила Авдіївку, якби були надані всі боєприпаси – Кулеба20.02.24, 23:03 • 56953 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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