Специальный прокурор, который выдвигает обвинения против Дональда Трампа относительно попыток отменить результат выборов 2020 года, призвал судей отклонить ходатайство экс-президента о судебной неприкосновенности. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спецпрокурор Джек Смит, который выдвигает федеральные уголовные обвинения против Дональда Трампа за его попытки отменить проигрыш на выборах 2020 года, подал в Верховный суд США заявление, в котором призвал судей отклонить ходатайство бывшего президента об иммунитете от судебного преследования на основании принципа, что "никто не стоит выше закона".

Эффективное функционирование президентской власти не требует, чтобы бывший президент имел иммунитет от ответственности за эти предполагаемые нарушения федерального уголовного законодательства. Напротив, основной принцип нашего конституционного строя заключается в том, что никто не стоит выше закона, включая президента - написал Смит.

Справочно

Трамп подал апелляцию на отклонение судом низшей инстанции его просьбы о защите от уголовного дела, - Трамп отмечает, что он был президентом, когда совершал действия, лежащие в основе этого дела.

Предшественник Байдена является первым экс-главой Белого дома, который был привлечен к уголовному делу. Трамп не признал себя виновным в уголовных делах, которые ему угрожают, пытаясь описать их как политически мотивированные, впрочем потерпел двойные судебные неудачи в четверг, когда судьи в разных штатах отклонили просьбу Трампа снять с него уголовные обвинения.

Напомним,

Трамп раскритиковал иммиграцию из "стран катастрофы" и выразил предпочтение иммигрантам из "хороших" стран, таких как Дания и Швейцария, во время выступления на вечере сбора средств во Флориде.

План Трампа по прекращению войны в Украине в течение 24 часов заключается в том, чтобы оказать давление на Украину, чтобы она уступила Крым и Донбасс россии, сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные источники.

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