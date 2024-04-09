Спецпрокурор призывает суд США отклонить предложение Трампа о неприкосновенности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  23676 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  122241 просмотра

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Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  164438 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129418 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205824 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193119 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182915 просмотра

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2 апреля 2024, 04:45  •  450615 просмотра

Спецпрокурор призывает суд США отклонить предложение Трампа о неприкосновенности

Специальный прокурор Джек Смит призвал Верховный суд США отклонить просьбу Трампа об иммунитете от судебного преследования за попытки отменить выборы 2020 года, ссылаясь на принцип, что "никто не стоит над законом".

Новости Мира •   •  2909 просмотра
Спецпрокурор призывает суд США отклонить предложение Трампа о неприкосновенности

В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

Кораблей противника в Черном море не наблюдается, поскольку они находятся в своем пункте базирования, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

Война •   •  3900 просмотра
В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

В Николаеве в многоэтажке произошел пожар: спасатели эвакуировали 40 человек

В результате короткого замыкания электросети в счетчике произошел пожар в девятиэтажном доме в Николаеве. Спасатели эвакуировали 40 человек, среди них - один ребенок.

Общество •   •  4600 просмотра
В Николаеве в многоэтажке произошел пожар: спасатели эвакуировали 40 человек

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Правоохранителю, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, сегодня будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Киев •   •  23676 просмотра
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Госдеп: США обеспокоены последними усилиями Китая помочь россии

США выразили обеспокоенность недавними усилиями Китая, направленными на помощь россии в восстановлении ее оборонно-промышленной базы. Пекин помогает поставлять компоненты, которые увеличивают возможности россии для нападения на Украину.

Новости Мира •   •  6815 просмотра
Госдеп: США обеспокоены последними усилиями Китая помочь россии

Враг не прекращает террор, пытается повредить инфраструктуру: Гуменюк о последствиях ночной атаки

россияне осуществили ночные атаки с использованием "шахедов", пытаясь нанести ущерб инфраструктуре и гражданскому населению, но украинские средства ПВО сбили 20 беспилотников в разных регионах.

Общество •   •  9299 просмотра
Враг не прекращает террор, пытается повредить инфраструктуру: Гуменюк о последствиях ночной атаки

Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

Представитель Минэнерго Казахстана заявил для СМИ, что страна не получала от рф запроса на подготовку запасов бензина.

Новости Мира •   •  9583 просмотра
Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

Олимпиада 2024 в Париже: Эйфелеву башню декорируют олимпийскими кольцами

Эйфелева башня в Париже будет украшена олимпийскими кольцами размером 29 м в ширину и 15 м в высоту, символизирующими 5 континентов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Новости Мира •   •  8660 просмотра
Олимпиада 2024 в Париже: Эйфелеву башню декорируют олимпийскими кольцами

Полное солнечное затмение: захватывающие кадры

Полное солнечное затмение охватило Северную Америку 8 апреля, его было видно от Мексики до Канады.

Новости Мира •   •  9228 просмотра
Полное солнечное затмение: захватывающие кадры

кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW

москва пытается дестабилизировать молдавскую демократию и общество, используя пророссийских деятелей, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул, чтобы создать условия для потенциальной российской агрессии против Молдовы.

Война •   •  12010 просмотра
кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW