Госдеп: США обеспокоены последними усилиями Китая помочь россии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  22832 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  37814 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  122183 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  120807 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  164433 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129413 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205819 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193118 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182914 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

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5 апреля 2024, 08:38  •  152922 просмотра

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  385075 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  452925 просмотра
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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  450541 просмотра

Госдеп: США обеспокоены последними усилиями Китая помочь россии

США выразили обеспокоенность недавними усилиями Китая, направленными на помощь россии в восстановлении ее оборонно-промышленной базы. Пекин помогает поставлять компоненты, которые увеличивают возможности россии для нападения на Украину.

Новости Мира •   •  6646 просмотра
Госдеп: США обеспокоены последними усилиями Китая помочь россии

Враг не прекращает террор, пытается повредить инфраструктуру: Гуменюк о последствиях ночной атаки

россияне осуществили ночные атаки с использованием "шахедов", пытаясь нанести ущерб инфраструктуре и гражданскому населению, но украинские средства ПВО сбили 20 беспилотников в разных регионах.

Общество •   •  9096 просмотра
Враг не прекращает террор, пытается повредить инфраструктуру: Гуменюк о последствиях ночной атаки

Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

Представитель Минэнерго Казахстана заявил для СМИ, что страна не получала от рф запроса на подготовку запасов бензина.

Новости Мира •   •  9277 просмотра
Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

Олимпиада 2024 в Париже: Эйфелеву башню декорируют олимпийскими кольцами

Эйфелева башня в Париже будет украшена олимпийскими кольцами размером 29 м в ширину и 15 м в высоту, символизирующими 5 континентов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Новости Мира •   •  8412 просмотра
Олимпиада 2024 в Париже: Эйфелеву башню декорируют олимпийскими кольцами

Полное солнечное затмение: захватывающие кадры

Полное солнечное затмение охватило Северную Америку 8 апреля, его было видно от Мексики до Канады.

Новости Мира •   •  9051 просмотра
Полное солнечное затмение: захватывающие кадры

кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW

москва пытается дестабилизировать молдавскую демократию и общество, используя пророссийских деятелей, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул, чтобы создать условия для потенциальной российской агрессии против Молдовы.

Война •   •  11880 просмотра
кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW

Растратили более 3,5 млн грн "боевых" выплат: командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении

Командир воинской части в Донецкой области и четверо его подчиненных растратили более 3,5 млн грн путем незаконного начисления и выплаты "боевых" надбавок военнослужащим, которые не находятся на передовой.

Война •   •  11267 просмотра
Растратили более 3,5 млн грн "боевых" выплат: командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении

Враг наносит авиационные удары по селам на Луганщине где еще остается местное население - Лысогор

Оккупанты наносят авиаудары по селам Луганской области, где еще осталось местное население, в частности по Стельмаховке, Макеевке и Серебрянскому лесу.

Война •   •  12149 просмотра
Враг наносит авиационные удары по селам на Луганщине где еще остается местное население - Лысогор

россия распространяет в США дезинформацию об Украине через сеть троллей, нацелившись на помощь - WP

россия распространяет дезинформацию об Украине в США через сеть троллей, чтобы подорвать общественную поддержку американской помощи Украине, согласно внутренним документам кремля, полученным европейской разведкой.

Война •   •  13299 просмотра
россия распространяет в США дезинформацию об Украине через сеть троллей, нацелившись на помощь - WP

Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала на 14 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9882 UAH/USD, девальвировав ее на 14 копеек.

Экономика •   •  12000 просмотра
Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала на 14 копеек