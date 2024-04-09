Госдеп: США обеспокоены последними усилиями Китая помочь россии

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил об обеспокоенности в связи с последними усилиями Китая помочь рф восстановить ее оборонно-промышленную базу. Об этом он сказал в понедельник на брифинге, передает УНН.

С самого начала конфликта были обеспокоены тем, что КНР поддерживает войну россии против Украины, и особенно обеспокоены в последние месяцы ее усилиями по оказанию помощи россии в восстановлении ее оборонной промышленной базы - заявил Миллер.

По его словам, США поднимали этот вопрос с рядом союзников и партнеров по всему миру.

В последние месяцы мы видим, что КНР начала восстанавливать эту промышленную базу. По сути, они восстанавливают торговлю с европейскими партнерами, которая была приостановлена после вторжения и санкций, и помогают поставлять компоненты, которые увеличивают возможности России для нападения на Украину - рассказал спикер Госдепа.

Он подчеркнул, что такие действия КРН имеют долгосрочные последствия для безопасности Европы и всего мира.

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