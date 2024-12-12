Специалисты ГУР идентифицировали 238 танкеров теневого флота рф: что известно
Киев • УНН
ГУР идентифицировало 238 танкеров, которые помогают рф зарабатывать на экспорте нефти в обход санкций. россия потратила $10 млрд на создание теневого флота и заработала $188 млрд на экспорте нефти.
Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины идентифицировали 238 танкеров, которые помогают россии зарабатывать на продолжении войны, а также, по данным ГУР, рф потратила 10 млрд долларов на создание теневого флота. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.
Детали
"Страна-агрессор создала теневой флот из устаревших танкеров, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти. Эти деньги питают ее военную машину, поддерживают террористов во всем мире и финансируют новые преступления", - отметили в ГУР.
В ГУР указали, что в 2023 году россия заработала 188 млрд долларов на экспорте нефти, доходы от которой обеспечивают рф ресурсами для продолжения войны, реализации ядерных программ, разработки беспилотников и ракет.
"Из-за западных санкций, рф потеряла традиционные рынки сбыта нефти в ЕС и вынужденно нарастила экспорт в Азию, преимущественно в Китай и Индию. Поставлять нефть россияне пытаются собственным теневым флотом. Так называют устаревшие танкеры, которые не имеют регистрации или даже страхования в странах G7 и ЕС", - добавили в разведке.
По данным ГУР, 17% мирового флота нефтяных танкеров находится в тени, а с февраля 2022 года было зафиксировано более 50 инцидентов с участием теневого флота.
Специалисты ГУР идентифицировали 238 танкеров, которые помогают россии зарабатывать на продолжении войны, а сама рф потратила 10 млрд долларов на создание теневого флота.
Напомним
Послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против россии. Санкции направлены на борьбу с "теневым флотом" танкеров, которым россия обходит ценовую границу на нефть, установленную странами G7 и их партнерами.