Специалисты ГУР идентифицировали 238 танкеров теневого флота рф: что известно

ukenru
Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
13:00 • 45064 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
09:59 • 100012 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 153704 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 139396 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 167465 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 127396 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 113327 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 109482 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 171233 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125767 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 104002 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 101237 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 72378 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 53613 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

13:28 • 48840 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

14:10 • 27283 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

13:28 • 48840 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 153704 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 167465 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 171233 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

14:47 • 9770 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 53613 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 72378 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 101237 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 104002 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Специалисты ГУР идентифицировали 238 танкеров теневого флота рф: что известно

Специалисты ГУР идентифицировали 238 танкеров теневого флота рф: что известно

Киев  •  УНН

 • 5234 просмотра

Read in English

ГУР идентифицировало 238 танкеров, которые помогают рф зарабатывать на экспорте нефти в обход санкций. россия потратила $10 млрд на создание теневого флота и заработала $188 млрд на экспорте нефти.

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины идентифицировали 238 танкеров, которые помогают россии зарабатывать на продолжении войны, а также, по данным ГУР, рф потратила 10 млрд долларов на создание теневого флота. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

"Страна-агрессор создала теневой флот из устаревших танкеров, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти. Эти деньги питают ее военную машину, поддерживают террористов во всем мире и финансируют новые преступления", - отметили в ГУР.

В ГУР указали, что в 2023 году россия заработала 188 млрд долларов на экспорте нефти, доходы от которой обеспечивают рф ресурсами для продолжения войны, реализации ядерных программ, разработки беспилотников и ракет.

"Из-за западных санкций, рф потеряла традиционные рынки сбыта нефти в ЕС и вынужденно нарастила экспорт в Азию, преимущественно в Китай и Индию. Поставлять нефть россияне пытаются собственным теневым флотом. Так называют устаревшие танкеры, которые не имеют регистрации или даже страхования в странах G7 и ЕС", - добавили в разведке.

По данным ГУР, 17% мирового флота нефтяных танкеров находится в тени, а с февраля 2022 года было зафиксировано более 50 инцидентов с участием теневого флота.

Специалисты ГУР идентифицировали 238 танкеров, которые помогают россии зарабатывать на продолжении войны, а сама рф потратила 10 млрд долларов на создание теневого флота.

Напомним

Послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против россии. Санкции направлены на борьбу с "теневым флотом" танкеров, которым россия обходит ценовую границу на нефть, установленную странами G7 и их партнерами.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
indiyaИндия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kitaiКитай