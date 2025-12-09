"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД

Более 200 беженцев с временно оккупированных территорий Украины, среди которых семьи с детьми и люди с инвалидностью, принудительно выселяют из санатория под Липецком. Им приказано "вернуться, откуда прибыли", несмотря на то, что их дома уничтожены.