"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД

Более 200 беженцев с временно оккупированных территорий Украины, среди которых семьи с детьми и люди с инвалидностью, принудительно выселяют из санатория под Липецком. Им приказано "вернуться, откуда прибыли", несмотря на то, что их дома уничтожены.
Неподалеку от российского города Липецк десятки беженцев с временно оккупированных территорий Украины принудительно выселяют из санатория, который был их пунктом временного пребывания. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.
Отмечается, что людям сказали в течение месяца "вернуться, откуда прибыли", но многим из них возвращаться некуда, потому что их дома уничтожены боевыми действиями, при этом среди тех, кого заставляют выселиться, - семьи с детьми, пожилые люди, одинокие матери, люди с инвалидностью.
Часть не имеет даже документов. Всего в пункте более 200 человек. Это те самые люди, которым ru-пропаганда годами рассказывала, как "россия придет и спасет" их, что "жизнь станет лучше". Но реальность совершенно иная: россия уничтожила дома этих людей, затем вывезла их за сотни километров, а теперь государство-оккупант цинично выгоняет их на улицу посреди зимы
В ЦПД называют этот случай очень показательным для понимания, что на самом деле означает путинский миф о "спасении русскоязычного населения в Украине".
В ноябре ЦПД сообщал, что россия системно присваивает жилье украинцев на оккупированных территориях: в Мелитополе целый дом оформили на "оккупационные власти" и выселили жителей через псевдосуды.
