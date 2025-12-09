"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД

$42.060.13
8 декабря, 19:50 • 11172 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 20473 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 20823 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 26541 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 26745 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 30426 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 38641 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 35455 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18624 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 35989 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 38644 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 35457 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах

Эксклюзив

8 декабря, 10:53 • 35990 просмотра
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 35990 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 46273 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД

Киев • УНН

 • 3142 просмотра

Более 200 беженцев с временно оккупированных территорий Украины, среди которых семьи с детьми и люди с инвалидностью, принудительно выселяют из санатория под Липецком. Им приказано "вернуться, откуда прибыли", несмотря на то, что их дома уничтожены.

"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД

Неподалеку от российского города Липецк десятки беженцев с временно оккупированных территорий Украины принудительно выселяют из санатория, который был их пунктом временного пребывания. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что людям сказали в течение месяца "вернуться, откуда прибыли", но многим из них возвращаться некуда, потому что их дома уничтожены боевыми действиями, при этом среди тех, кого заставляют выселиться, - семьи с детьми, пожилые люди, одинокие матери, люди с инвалидностью.

Часть не имеет даже документов. Всего в пункте более 200 человек. Это те самые люди, которым ru-пропаганда годами рассказывала, как "россия придет и спасет" их, что "жизнь станет лучше". Но реальность совершенно иная: россия уничтожила дома этих людей, затем вывезла их за сотни километров, а теперь государство-оккупант цинично выгоняет их на улицу посреди зимы

- говорится в сообщении.

В ЦПД называют этот случай очень показательным для понимания, что на самом деле означает путинский миф о "спасении русскоязычного населения в Украине".

Напомним

В ноябре ЦПД сообщал, что россия системно присваивает жилье украинцев на оккупированных территориях: в Мелитополе целый дом оформили на "оккупационные власти" и выселили жителей через псевдосуды.

"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26.11.25, 05:33 • 29262 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Украина