"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД

$42.060.13
49.000.23
ukenru
8 грудня, 19:50 • 9862 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 17752 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 19020 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 24816 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 25408 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 29702 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 37272 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 34412 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18495 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 35129 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
94%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд України затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" – Міноборони 8 грудня, 18:01 • 4414 перегляди
Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця8 грудня, 18:43 • 4322 перегляди
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto8 грудня, 20:46 • 4678 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video8 грудня, 20:56 • 5086 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 грудня, 21:42 • 5696 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 37271 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 34412 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 35129 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 45025 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 78303 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 14892 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 45025 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 58365 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 68572 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 69296 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Понад 200 біженців з тимчасово окупованих територій України, серед яких сім'ї з дітьми та люди з інвалідністю, примусово виселяють із санаторію під липецьком. Їм наказано "повернутися, звідки прибули", попри те, що їхні домівки знищені.

"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД

Неподалік від російського міста липецьк десятки біженців із тимчасово окупованих територій України примусово виселяють із санаторію, який був їхнім пунктом тимчасового перебування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що людям сказали протягом місяця "повернутися, звідки прибули", але багатьом з них повертатися нікуди, бо їхні домівки знищені бойовими діями, при цьому серед тих, кого змушують виселитися, - родини з дітьми, люди похилого віку, одинокі матері, люди з інвалідністю.

Частина не має навіть документів. Загалом у пункті понад 200 осіб. Це ті самі люди, яким ru-пропаганда роками розповідала, як "росія прийде і врятує" їх, що "життя стане кращим". Але реальність геть інакша: росія знищила домівки цих людей, потім вивезла їх за сотні кілометрів, а тепер держава-окупант цинічно виганяє їх на вулицю посеред зими

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД називають цей випадок дуже показовим для розуміння, що насправді означає путінський міф про "порятунок російськомовного населення в Україні".

Нагадаємо

У листопаді ЦПД повідомляв, що росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях: у Мелітополі цілий будинок оформили на "окупаційну владу" та виселили мешканців через псевдосуди.

"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26.11.25, 05:33 • 29245 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна