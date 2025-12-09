"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД
Київ • УНН
Понад 200 біженців з тимчасово окупованих територій України, серед яких сім'ї з дітьми та люди з інвалідністю, примусово виселяють із санаторію під липецьком. Їм наказано "повернутися, звідки прибули", попри те, що їхні домівки знищені.
Неподалік від російського міста липецьк десятки біженців із тимчасово окупованих територій України примусово виселяють із санаторію, який був їхнім пунктом тимчасового перебування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що людям сказали протягом місяця "повернутися, звідки прибули", але багатьом з них повертатися нікуди, бо їхні домівки знищені бойовими діями, при цьому серед тих, кого змушують виселитися, - родини з дітьми, люди похилого віку, одинокі матері, люди з інвалідністю.
Частина не має навіть документів. Загалом у пункті понад 200 осіб. Це ті самі люди, яким ru-пропаганда роками розповідала, як "росія прийде і врятує" їх, що "життя стане кращим". Але реальність геть інакша: росія знищила домівки цих людей, потім вивезла їх за сотні кілометрів, а тепер держава-окупант цинічно виганяє їх на вулицю посеред зими
У ЦПД називають цей випадок дуже показовим для розуміння, що насправді означає путінський міф про "порятунок російськомовного населення в Україні".
Нагадаємо
У листопаді ЦПД повідомляв, що росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях: у Мелітополі цілий будинок оформили на "окупаційну владу" та виселили мешканців через псевдосуди.
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26.11.25, 05:33 • 29245 переглядiв