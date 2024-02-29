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Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве

Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 21:31  •  6443 просмотра

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В коридоре 14-го этажа многоквартирного дома в Киеве произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 5 жильцов, никто из них не пострадал.

Сегодня в многоэтажном доме в Киеве возник пожар. Спасатели вынесли эвакуировали 5 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вечером около 21 часа на 14-м этаже жилого дома на улице Милютенко, расположенной в Деснянском районе Киева, возник пожар в общем коридоре.

Во время тушения удалось эвакуировать 5 жителей.

Огонь был ликвидирован за полчаса.

К счастью, по предварительным данным, ни один человек не пострадал. 

На рынке в Черновцах произошел пожар: сгорели 15 киосков, спасены двое работников29 февраля 2024, 12:45 • 21797 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиев
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kievКиев
Рятувальники евакуювали 5 людей з пожежі в коридорі 14-го поверху житлового будинку в Києві
Rescuers evacuate 5 people from a fire in the corridor of the 14th floor of a residential building in Kyiv
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Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве

В коридоре 14-го этажа многоквартирного дома в Киеве произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 5 жильцов, никто из них не пострадал.

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