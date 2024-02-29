Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве

Сегодня в многоэтажном доме в Киеве возник пожар. Спасатели вынесли эвакуировали 5 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вечером около 21 часа на 14-м этаже жилого дома на улице Милютенко, расположенной в Деснянском районе Киева, возник пожар в общем коридоре.

Во время тушения удалось эвакуировать 5 жителей.

Огонь был ликвидирован за полчаса.

К счастью, по предварительным данным, ни один человек не пострадал.

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