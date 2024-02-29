Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве
Киев • УНН
В коридоре 14-го этажа многоквартирного дома в Киеве произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 5 жильцов, никто из них не пострадал.
Сегодня в многоэтажном доме в Киеве возник пожар. Спасатели вынесли эвакуировали 5 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Вечером около 21 часа на 14-м этаже жилого дома на улице Милютенко, расположенной в Деснянском районе Киева, возник пожар в общем коридоре.
Во время тушения удалось эвакуировать 5 жителей.
Огонь был ликвидирован за полчаса.
К счастью, по предварительным данным, ни один человек не пострадал.
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Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве
В коридоре 14-го этажа многоквартирного дома в Киеве произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 5 жильцов, никто из них не пострадал.
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