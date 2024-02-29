Рятувальники евакуювали 5 людей з пожежі в коридорі 14-го поверху житлового будинку в Києві
Київ • УНН
У коридорі 14-го поверху багатоквартирного будинку в Києві сталася пожежа, в результаті якої рятувальники евакуювали 5 мешканців, ніхто з них не постраждав.
Сьогодні в багатоповерховому будинку у Києві виникла пожежа. Рятувальники винесли евакуювали 5 людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Увечері близько 21 години на 14-му поверсі житлового будинку на вулиці Мілютенка, розташованій в Деснянському районі Києва, виникла пожежа в загальному коридорі.
Під час гасіння вдалося евакуювати 5 мешканців.
Вогонь було ліквідовано за пів години.
На щастя, за попередніми даними, жодна людина не постраждала.
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