На ринку у Чернівцях сталася пожежа: згоріли 15 кіосків, врятовано двох працівників

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9814 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71137 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155403 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152656 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126099 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134111 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85894 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93412 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99011 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5438 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5170 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5720 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4566 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4782 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152656 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224022 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373430 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309561 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417622 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2856 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14980 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31841 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28632 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126099 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На ринку у Чернівцях сталася пожежа: згоріли 15 кіосків, врятовано двох працівників

Київ • УНН

 • 26840 перегляди

Внаслідок пожежі на ринку в Чернівцях згоріло 15 кіосків, а рятувальники врятували двох працівників, витративши майже дві з половиною години на приборкання полум'я.

На ринку у Чернівцях сталася пожежа: згоріли 15 кіосків, врятовано двох працівників

Майже дві з половиною години знадобилося рятувальникам щоб нейтралізувати поширення пожежі на чернівецькому ринку "Центральний". У гасінні прийняло участь 80 людей. Двох працівників ринку врятовано, але згоріли 15 кіосків.

Про це передає УНН із посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.

29 лютого о 00 год. 21 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в торговому павільйоні одного з ринків міста Чернівці. Площа пожежі склала 300 кв. м. Вогонь охопив торгові павільйони на першому поверсі.

 – ідеться у повідомленні.

До протипожежних робіт було залучено 80 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Менш ніж за дві з половиною години вогнеборці ліквідували пожежу, при цьому із задимленого приміщення ринку врятували 2 осіб.

Наслідки пожежі: на ринку згоріли 15 кіосків, а також постраждало приміщення кафе.

В Україні за добу сталось понад 100 пожеж: рятувальники закликали українців не підпалювати суху траву 27.02.24, 13:21 • 34812 переглядiв

Нагадаємо

У період 27-28 лютого, в Україні виникло 216 пожеж загальною площею 113 га. Загалом від початку року зафіксовано 1152 пожежі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Суспільство
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернівці
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18