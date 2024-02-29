На ринку у Чернівцях сталася пожежа: згоріли 15 кіосків, врятовано двох працівників
Київ • УНН
Внаслідок пожежі на ринку в Чернівцях згоріло 15 кіосків, а рятувальники врятували двох працівників, витративши майже дві з половиною години на приборкання полум'я.
Майже дві з половиною години знадобилося рятувальникам щоб нейтралізувати поширення пожежі на чернівецькому ринку "Центральний". У гасінні прийняло участь 80 людей. Двох працівників ринку врятовано, але згоріли 15 кіосків.
Про це передає УНН із посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.
29 лютого о 00 год. 21 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в торговому павільйоні одного з ринків міста Чернівці. Площа пожежі склала 300 кв. м. Вогонь охопив торгові павільйони на першому поверсі.
До протипожежних робіт було залучено 80 рятувальників та 11 одиниць техніки.
Менш ніж за дві з половиною години вогнеборці ліквідували пожежу, при цьому із задимленого приміщення ринку врятували 2 осіб.
Наслідки пожежі: на ринку згоріли 15 кіосків, а також постраждало приміщення кафе.
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Нагадаємо
У період 27-28 лютого, в Україні виникло 216 пожеж загальною площею 113 га. Загалом від початку року зафіксовано 1152 пожежі.