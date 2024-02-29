На рынке в Черновцах произошел пожар: сгорели 15 киосков, спасены двое работников

Почти два с половиной часа понадобилось спасателям чтобы нейтрализовать распространение пожара на черновицком рынке "Центральный". В тушении приняло участие 80 человек. Двух работников рынка спасены, но сгорели 15 киосков. Об этом передает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

29 февраля в 00 час. 21 мин. в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне одного из рынков города Черновцы. Площадь пожара составила 300 кв. м. Огонь охватил торговые павильоны на первом этаже. - говорится в сообщении.

К противопожарным работам было привлечено 80 спасателей и 11 единиц техники.

Менее чем за два с половиной часа пожарные ликвидировали пожар, при этом из задымленного помещения рынка пожарные спасли 2 человек.

Последствия пожара: на рынке сгорели 15 киосков, а также пострадало помещение кафе.

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Напомним,

В период 27-28 февраля, в Украине возникло 216 пожаров общей площадью 113 га. Всего с начала года зафиксировано 1152 пожара.