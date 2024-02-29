На рынке в Черновцах произошел пожар: сгорели 15 киосков, спасены двое работников

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  154873 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  151459 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  150071 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144331 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  165145 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  180161 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На рынке в Черновцах произошел пожар: сгорели 15 киосков, спасены двое работников

В результате пожара на рынке в Черновцах сгорело 15 киосков, а спасатели спасли двух работников, потратив почти два с половиной часа на укрощение пламени.

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На рынке в Черновцах произошел пожар: сгорели 15 киосков, спасены двое работников

"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны обсудить все варианты помощи Украине, не исключая при этом ничего.

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"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках

Чтобы предотвратить обход санкций: Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью

Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью, чтобы полностью выполнить санкции и предотвратить контрабанду. В том числе ограничивает возможности перейти границу пешком или проехать на велосипеде.

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Чтобы предотвратить обход санкций: Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью

Убийство литовского режиссера в Мариуполе: Литва сообщила первые подозрения за преступления, расследуемые JIT

Прокуратура Литвы сообщила о подозрении трем боевикам "днр" в связи с убийством литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.

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Убийство литовского режиссера в Мариуполе: Литва сообщила первые подозрения за преступления, расследуемые JIT

Армия рф ударила авиабомбами по поселку на Запорожье: есть погибший

Один человек погиб в селе Юльевка Запорожской области после того, как российские войска нанесли удар управляемыми бомбами по общине.

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Армия рф ударила авиабомбами по поселку на Запорожье: есть погибший

Возле Киева усиливают оборонительные рубежи - КГВА

Оборона Киева усиливается путем развития и укрепления оборонительных линий вокруг столицы, а также проведения военных учений и улучшения противовоздушной обороны, общественного порядка и гражданской защиты.

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Возле Киева усиливают оборонительные рубежи - КГВА

Для Запорожья и района сократили комендантский час: что известно

Комендантский час в Запорожье и районе с 1 марта будет длиться с полуночи до 5 утра.

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Для Запорожья и района сократили комендантский час: что известно

Биатлон: украинка Меркушина завоевала "золото" юниорского ЧМ-2024

Александра Меркушина завоевала первую золотую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону в эстонском Отепя в масс-старте на 60 метров среди женщин.

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Биатлон: украинка Меркушина завоевала "золото" юниорского ЧМ-2024

Украина уверена, что международный трибунал для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии будет создан

Генеральный прокурор Украины выразил уверенность, что международный трибунал для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины будет создан, и что прокуратура уже собирает доказательства для этого дела.

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Украина уверена, что международный трибунал для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии будет создан

В ГУР заявили, что есть "списки людей", кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3"

Главное управление разведки Украины имеет списки лиц, с которыми россия может контактировать для распространения пророссийских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Война •   •  21152 просмотра
В ГУР заявили, что есть "списки людей", кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3"