На рынке в Черновцах произошел пожар: сгорели 15 киосков, спасены двое работников
В результате пожара на рынке в Черновцах сгорело 15 киосков, а спасатели спасли двух работников, потратив почти два с половиной часа на укрощение пламени.
"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны обсудить все варианты помощи Украине, не исключая при этом ничего.
Чтобы предотвратить обход санкций: Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью
Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью, чтобы полностью выполнить санкции и предотвратить контрабанду. В том числе ограничивает возможности перейти границу пешком или проехать на велосипеде.
Убийство литовского режиссера в Мариуполе: Литва сообщила первые подозрения за преступления, расследуемые JIT
Прокуратура Литвы сообщила о подозрении трем боевикам "днр" в связи с убийством литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.
Армия рф ударила авиабомбами по поселку на Запорожье: есть погибший
Один человек погиб в селе Юльевка Запорожской области после того, как российские войска нанесли удар управляемыми бомбами по общине.
Возле Киева усиливают оборонительные рубежи - КГВА
Оборона Киева усиливается путем развития и укрепления оборонительных линий вокруг столицы, а также проведения военных учений и улучшения противовоздушной обороны, общественного порядка и гражданской защиты.
Для Запорожья и района сократили комендантский час: что известно
Комендантский час в Запорожье и районе с 1 марта будет длиться с полуночи до 5 утра.
Биатлон: украинка Меркушина завоевала "золото" юниорского ЧМ-2024
Александра Меркушина завоевала первую золотую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону в эстонском Отепя в масс-старте на 60 метров среди женщин.
Украина уверена, что международный трибунал для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии будет создан
Генеральный прокурор Украины выразил уверенность, что международный трибунал для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины будет создан, и что прокуратура уже собирает доказательства для этого дела.
В ГУР заявили, что есть "списки людей", кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3"
Главное управление разведки Украины имеет списки лиц, с которыми россия может контактировать для распространения пророссийских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.