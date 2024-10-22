Спасатели достали тело женщины из-под завалов дома в селе Янтарное в Донецкой области
Киев • УНН
В селе Янтарное Покровского района в результате российского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен. Повреждены 9 частных домов, спасатели завершили ликвидацию последствий атаки.
Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела в Покровском районе Донецкой области. Под завалами было найдено тело погибшей женщины. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
В ГСЧС сообщили, что из-под завалов частного жилого дома в селе Янтарное Покровского района достали тело погибшей женщины. Еще один человек получил ранения.
Удар по селу враг нанес ночью. В результате обстрела были повреждены 9 частных домов. Соблюдая правила безопасности, аварийно-спасательные работы чрезвычайники начали после стабилизации ситуации. Сейчас работы по ликвидации последствий обстрела завершены.
Напомним
В Донецкой областной прокуратуре сообщали, что в 23:50 враг сбросил на Янтарное авиабомбу. Кроме того, два человека погибли в результате российской атаки на Мирноград. В городе повреждены 7 домов, в т.ч. 5-этажка.
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