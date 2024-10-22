Генштаб: более половины боев - на Покровском и Кураховском направлениях, враг бьет авиаракетами по Часовому Яру

На фронте с начала суток произошло 73 боя, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях, причем почти половина из всех боестолкновений на первом состоялась возле Селидово, на Краматорском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Часовому Яру, осуществляет штурмовые действия вблизи Васюковки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на 16 часов 22 октября, пишет УНН.

Противник не прекращает попытки продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 73. Наиболее активно враг и дальше действует на Покровском и Кураховском направлениях, где провел около шестидесяти процентов от всех боестолкновений на территории Украины - сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, как отмечается, следующая:

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Старицы и Волчанска. Продолжается три боестолкновения. Ситуация контролируемая.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже семь вражеских атак. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении захватчики осуществляют штурмовые действия вблизи Васюковки. Нанесли удары неуправляемыми авиаракетами по Часовому Яру.

На Торецком направлении авиация агрессора нанесла удары вблизи населенного пункта Дружба неуправляемыми авиаракетами, а в район Петровки террористы сбросили три КАБа.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты совершили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминя, Лысовка, Селидово. Почти половина из всех боестолкновений произошла возле Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 16 атак противника на направлении. Также противник сбросил пять управляемых авиабомб в район Мирнограда.

На Кураховском направлении захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки. Бои продолжаются.

На Времовском направлении захватчики атакуют позиции украинских войск - пытаются продвинуться к Богоявленке из Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла удары КАБами по району Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг совершил две атаки на позиции украинских войск, продолжается боестолкновение.

По данным Генштаба, продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов пограничные районы Сумщины и Черниговщины. В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Мирополье, Новоалександровка, Новенькое, Бунякино, Лесное, Большая Писаревка, Горск, Михальчина Слобода и Мхи. Кроме того, российские террористы сбросили управляемые авиабомбы на Беловоды, Кондратовку и Малушино. Также, российские захватчики за сегодня нанесли семь авиационных ударов по Курщине, использовав семь КАБов.

Российские войска "вклинились" в линию обороны возле Часового Яра - 24 ОМБр