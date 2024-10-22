Генштаб: понад половина боїв - на Покровському та Курахівському напрямках, ворог б'є авіаракетами по Часовому Яру

На фронті з початку добу сталося 73 бої, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках, при чому майже половина з усіх боєзіткнень на першому відбулася біля Селидового, на Краматорському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаракетами по Часовому Яру, здійснює штурмові дії поблизу Васюківки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 16 годину 22 жовтня, пише УНН.

Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 73. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів близько шістдесяти відсотків від усіх боєзіткнень на території України