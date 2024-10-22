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Генштаб: понад половина боїв - на Покровському та Курахівському напрямках, ворог б'є авіаракетами по Часовому Яру

Київ • УНН

 • 25067 перегляди

За початку доби відбулося 73 бої, найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог атакував позиції ЗСУ, завдав авіаударів, обстріляв прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.

Генштаб: понад половина боїв - на Покровському та Курахівському напрямках, ворог б'є авіаракетами по Часовому Яру

На фронті з початку добу сталося 73 бої, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках, при чому майже половина з усіх боєзіткнень на першому відбулася біля Селидового, на Краматорському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаракетами по Часовому Яру, здійснює штурмові дії поблизу Васюківки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 16 годину 22 жовтня, пише УНН.

Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 73. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів близько шістдесяти відсотків від усіх боєзіткнень на території України

- повідомили у Генштабі.

Ситуація за напрямками, як зазначається, наступна:

На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Стариці та Вовчанська. Триває три боєзіткнення. Ситуація контрольована.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Піщаного, Колісниківки та Лозової. Бої тривають.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вже сім ворожих атак. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснюють штурмові дії поблизу Васюківки. Завдали ударів некерованими авіаракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку авіація агресора завдала ударів поблизу населеного пункту Дружба некерованими авіаракетами, а в район Петрівки терористи скинули три КАБи.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 16 атак противника на напрямку. Також противник скинув п’ять керованих авіабомб в район Мирнограду.

На Курахівському напрямку загарбники 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Бої тривають.

На Времівському напрямку загарбники атакують позиції українських військ - намагаються просунутися до Богоявленки з Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала ударів КАБами по району Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції українських військ, триває боєзіткнення.

За даними Генштабу, продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали населені пункти Миропілля, Новоолександрівка, Новеньке, Бунякине, Лісне, Велика Писарівка, Гірськ, Михальчина Слобода та Мхи. Окрім того, російські терористи скинули керовані авіабомби на Біловоди, Кіндратівку та Малушине. Також, російські загарбники за сьогодні завдали сім авіаційних ударів по Курщині, використавши сім КАБів.

Російські війська "вклинилися" в лінію оборони біля Часового Яру - 24 ОМБр22.10.24, 16:11 • 16398 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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