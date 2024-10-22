Армія рф вдарила по 5-поверхівці у Мирнограді на Донеччині: є жертви
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Мирноград загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджено 7 будинків, у т.ч. 5-поверхівку. В іншому районі Донеччини загинули двоє дітей і жінка.
У Донецькій області одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожого удару по Мирнограду сьогодні вранці, повідомив у вівторок голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
За словами Філашкіна, росіяни скинули на місто КАБ-250, поцілили у 5-поверхівку. Пошкодження різного ступеня отримали 7 будинків.
Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.
Голова ОВА наголосив, що всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні виїхати до більш безпечних регіонів.
Доповнення
У Покровському районі на Донеччині армія рф вбила двох дітей та жінку й поранила ще двох цивільних.