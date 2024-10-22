Армия рф ударила по 5-этажке в Мирнограде Донецкой области: есть жертвы
Киев • УНН
В результате атаки рф на Мирноград погиб один человек, еще один ранен. Повреждены 7 домов, в т.ч. 5-этажка. В другом районе Донецкой области погибли двое детей и женщина.
В Донецкой области один человек погиб, еще один получил ранения в результате вражеского удара по Мирнограду сегодня утром, сообщил во вторник глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По словам Филашкина, россияне сбросили на город КАБ-250, попали в 5-этажку. Повреждения различной степени получили 7 домов.
Сейчас поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации с безопасностью.
Глава ОВА подчеркнул, что все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны выехать в более безопасные регионы.
Дополнение
В Покровском районе в Донецкой области армия рф убила двух детей и женщину и ранила еще двух гражданских.