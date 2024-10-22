Армия рф ударила по 5-этажке в Мирнограде Донецкой области: есть жертвы

В Донецкой области один человек погиб, еще один получил ранения в результате вражеского удара по Мирнограду сегодня утром, сообщил во вторник глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По словам Филашкина, россияне сбросили на город КАБ-250, попали в 5-этажку. Повреждения различной степени получили 7 домов.

Сейчас поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации с безопасностью.

Глава ОВА подчеркнул, что все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны выехать в более безопасные регионы.

Дополнение

В Покровском районе в Донецкой области армия рф убила двух детей и женщину и ранила еще двух гражданских.