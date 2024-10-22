Рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку у селі Янтарне на Донеччині
Київ • УНН
У селі Янтарне Покровського району внаслідок російського обстрілу загинула жінка, ще одна людина поранена. Пошкоджено 9 приватних будинків, рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки.
Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу у Покровському районі Донеччини. Під завалами було знайдено тіло загиблої жінки. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС України.
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У ДСНС повідомили, що з-під завалів приватного житлового будинку у селі Янтарне Покровського району дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина дістала поранення.
Удар по селу ворог наніс вночі. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 9 приватних будинків. Дотримуючись правил безпеки, аварійно-рятувальні роботи надзвичайники розпочали після стабілізації ситуації. Наразі роботи з ліквідації наслідків обстрілу завершені.
Нагадаємо
У Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що о 23:50 ворог скинув на Янтарне авіабомбу. Окрім того, двоє людей загинули внаслідок російської атаки на Мирноград. У місті пошкоджено 7 будинків, у т.ч. 5-поверхівку.
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