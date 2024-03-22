Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  100274 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  109575 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  133691 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  115535 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  135230 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128650 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142012 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145452 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133601 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  293611 просмотра

Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ

Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, что позволяет немедленно выделить около $880 млн на поддержку расходов государственного бюджета Украины, международных резервов и макрофинансовой стабильности.

Экономика •   •  3581 просмотра
Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ

"Мы полны решимости действовать быстро", - президент Совета ЕС по замороженным российским активам

Лидеры ЕС согласились использовать деньги из замороженных российских активов для помощи Украине в закупке оружия, причем первый 1 миллиард евро может быть выделен до 1 июля, что отражает растущую необходимость в связи с войной в Украине.

Война •   •  5280 просмотра
"Мы полны решимости действовать быстро", - президент Совета ЕС по замороженным российским активам

США сбили две ракеты и беспилотник хуситов в Красном море

США сбили в Красном море две ракеты и беспилотник, запущенные повстанцами-хуситами из Йемена.

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США сбили две ракеты и беспилотник хуситов в Красном море

Reuters: Киев может отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления Китая и Франции

Украина может отказаться от списка "международных спонсоров войны" из-за давления со стороны Китая, Франции, Австрии и Венгрии на попавшие в него компании, несмотря на поддержку Украины.

Война •   •  8709 просмотра
Reuters: Киев может отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления Китая и Франции

Украина в ближайшее время получит $880 млн - Минфин

Украина вскоре получит $880 млн от МВФ после успешного завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования, что открывает путь к четвертому траншу финансирования.

Экономика •   •  7489 просмотра
Украина в ближайшее время получит $880 млн - Минфин

Чехия передала Украине еще два вертолета Ми-24

Чешская Республика передала Украине последние два из восьми вертолетов Ми-24/35 из своего арсенала.

Война •   •  8367 просмотра
Чехия передала Украине еще два вертолета Ми-24

Еврокомиссия готовится к введению тарифов на российское зерно

Европейская комиссия готовится ввести тарифы на зерновые продукты из Беларуси и России, чтобы предотвратить дестабилизацию европейского рынка российским зерном, остановить Россию от получения прибыли от экспорта в ЕС и обеспечить недопущение попадания на рынок ЕС нелегально экспортируемого ворованного украинского зерна.

Война •   •  9661 просмотра
Еврокомиссия готовится к введению тарифов на российское зерно

Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования

Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования Украины на сумму $15,6 млрд, что позволит Украине получить следующий транш в размере около $880 млн для покрытия важных бюджетных расходов и поддержания макрофинансовой стабильности.

Экономика •   •  9096 просмотра
Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования

Враг продвинулся под Авдеевкой - DeepState

По данным DeepState, по состоянию на полночь 22 марта враг продвинулся севернее Тоненького под Авдеевкой.

Война •   •  15383 просмотра
Враг продвинулся под Авдеевкой - DeepState

"Рокки" Макрон. В сеть попали фото президента Франции на боксерском ринге

Фотограф президента Франции Эммануэля Макрона опубликовал в социальных сетях черно-белые фотографии, на которых он ожесточенно боксирует с боксерской грушей, за что получил прозвище "Рокки".

спорт •   •  16134 просмотра
"Рокки" Макрон. В сеть попали фото президента Франции на боксерском ринге