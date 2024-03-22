Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ

Совет директоров Международного валютного фонда 21 марта 2024 года утвердил третий пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования". Успешное завершение третьего пересмотра программы предусматривает безотлагательное выделение Украине транша со стороны МВФ объемом около 880 млн долларов, которые будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

Детали

По данным НБУ, эти средства также поддержат международные резервы Украины, что усилит способность Национального банка обеспечивать курсовую устойчивость и сохранять макрофинансовую стабильность.

Очередной успешный пересмотр программы является важным условием доступа Украины к пакету общей финансовой поддержки от международных партнеров на четырехлетний период действия программы объемом 122 млрд долл.

Дополнение

Руководство МВФ отметило, что украинская власть и в дальнейшем выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы EFF, а также остается преданной амбициозному плану реформ.

Украина выполнила все структурные маяки и индикативные цели, а также все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ).

Отдельно Фонд подчеркнул, что, несмотря на разрушительное влияние войны, украинская экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость в 2023 году. Сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение фискальной и долговой устойчивости, создание основы для восстановления и пути к вступлению в Европейский Союз требуют дальнейшего устойчивого импульса для внедрения реформ.

Благодарен партнерам из МВФ за непоколебимую поддержку Украины и коллегам из правительства за совместные шаги в направлении реформ, несмотря на высокую неопределенность и вызовы войны. Мы и в дальнейшем будем оставаться преданными выполнению взятых на себя обязательств, ведь осознаем, что это прежде всего нужно Украине. Структурные реформы поддержат экономику и макрофинансовую устойчивость, что важно как в условиях полномасштабной войны, так и послевоенного восстановления. Поддержка МВФ позволит усилить доверие партнеров и привлечь необходимое финансирование отметил Глава НБУ Андрей Пышный.

Справочно

Решению Совета директоров МВФ по третьему пересмотру программы предшествовало соглашение на уровне персонала (Staff-Level Agreement), достигнутое 23 февраля 2024 года.

Напомним, что 31 марта 2023 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил четырехлетнюю программу "Механизм расширенного финансирования" для Украины. Программа предусматривает меры для поддержки фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности и экономического восстановления в период высокой неопределенности, а также улучшения корпоративного управления и укрепления государственных институтов с целью послевоенного восстановления и приобретения Украиной членства в ЕС.

Программа EFF реализуется в два этапа (военный и послевоенный) и предусматривает доступ к кредитным средствам от МВФ в размере 11,6 млрд СПЗ (эквивалент 15,6 млрд долл. США). В 2023 году Украина получила от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл. США). В этом году Украина имеет возможность получить от МВФ четыре транша общим объемом 4 млрд СПЗ (5,4 млрд долл. США в эквиваленте), включая финансирование, которое должно поступить в ближайшее время.

Украина в ближайшее время получит $880 млн - Минфин