Совет Безопасности ООН завершает миссию в Ливане: миротворцы покинут страну до 2027 года

Французские миротворцы ООН патрулируют ливано-израильскую границу в деревне Хула на юге Ливана, 20 августа 2025 года

Совет Безопасности ООН принял решение завершить работу Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Миссия в последний раз была продлена до конца 2026 года, после чего миротворцы в течение года начнут поэтапное «организованное и безопасное сокращение и вывод» персонала. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг, 28 августа, 15 членов Совета Безопасности ООН единогласно поддержали резолюцию, подготовленную Францией, после достижения компромисса с США.

Резолюция требует от временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) «прекратить свою деятельность 31 декабря 2026 года и с этой даты в течение одного года начать упорядоченное и безопасное сокращение и вывод своего персонала в тесной консультации с правительством Ливана с целью сделать правительство Ливана единственным гарантом безопасности на юге Ливана».

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей заявила, что это будет последнее продление мандата UNIFIL, которое поддержат США. По ее словам, ситуация с безопасностью в Ливане изменилась по сравнению с прошлым годом, что создает «возможность для Ливана взять на себя большую ответственность».

Мандат UNIFIL был расширен в 2006 году после месячной войны между Израилем и «Хезболлой», чтобы миротворцы помогали ливанской армии удерживать часть юга страны свободной от вооруженных формирований. Несмотря на это, «Хезболла» фактически контролирует южные районы, что создает длительный конфликт с миротворцами.

В США подчеркнули, что больше не будут поддерживать продление мандата.

Среда безопасности в Ливане кардинально отличается от прошлогодней, и это создает условия для того, чтобы страна взяла на себя большую ответственность - заявила временный посол США в ООН Дороти Ши.

В Израиле решение встретили критически. Постоянный представитель страны при ООН Дани Данон заявил: «UNIFIL провалил свою миссию и позволил 'Хезболле' стать опасной региональной угрозой».

Зато премьер-министр Ливана Наваф Салам приветствовал постановление, подчеркнув, что оно «повторяет призыв к Израилю вывести войска с пяти участков, которые он до сих пор удерживает, и подтверждает необходимость распространения государственной власти на всю территорию страны».

Напомним

Ливанское правительство 31 августа представит план, по которому радикальная группировка должна сложить оружие. Лидер «Хезболлы» заявил, что не будет его выполнять, пока Израиль не выполнит соглашение о прекращении огня.

