Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 22465 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 39464 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 109423 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 59910 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 72453 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 109527 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 122940 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104938 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117341 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84536 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Совет Безопасности ООН завершает миссию в Ливане: миротворцы покинут страну до 2027 года

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Совет Безопасности ООН принял решение о завершении работы Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) до конца 2026 года. США поддержали это решение, подчеркивая изменение ситуации с безопасностью и необходимость Ливана взять на себя большую ответственность.

Совет Безопасности ООН завершает миссию в Ливане: миротворцы покинут страну до 2027 года
Французские миротворцы ООН патрулируют ливано-израильскую границу в деревне Хула на юге Ливана, 20 августа 2025 года

Совет Безопасности ООН принял решение завершить работу Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Миссия в последний раз была продлена до конца 2026 года, после чего миротворцы в течение года начнут поэтапное «организованное и безопасное сокращение и вывод» персонала. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг, 28 августа, 15 членов Совета Безопасности ООН единогласно поддержали резолюцию, подготовленную Францией, после достижения компромисса с США.

Резолюция требует от временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) «прекратить свою деятельность 31 декабря 2026 года и с этой даты в течение одного года начать упорядоченное и безопасное сокращение и вывод своего персонала в тесной консультации с правительством Ливана с целью сделать правительство Ливана единственным гарантом безопасности на юге Ливана».

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей заявила, что это будет последнее продление мандата UNIFIL, которое поддержат США. По ее словам, ситуация с безопасностью в Ливане изменилась по сравнению с прошлым годом, что создает «возможность для Ливана взять на себя большую ответственность».

Мандат UNIFIL был расширен в 2006 году после месячной войны между Израилем и «Хезболлой», чтобы миротворцы помогали ливанской армии удерживать часть юга страны свободной от вооруженных формирований. Несмотря на это, «Хезболла» фактически контролирует южные районы, что создает длительный конфликт с миротворцами.

В США подчеркнули, что больше не будут поддерживать продление мандата.

Среда безопасности в Ливане кардинально отличается от прошлогодней, и это создает условия для того, чтобы страна взяла на себя большую ответственность

- заявила временный посол США в ООН Дороти Ши.

В Израиле решение встретили критически. Постоянный представитель страны при ООН Дани Данон заявил: «UNIFIL провалил свою миссию и позволил 'Хезболле' стать опасной региональной угрозой».

Зато премьер-министр Ливана Наваф Салам приветствовал постановление, подчеркнув, что оно «повторяет призыв к Израилю вывести войска с пяти участков, которые он до сих пор удерживает, и подтверждает необходимость распространения государственной власти на всю территорию страны».

Напомним

Ливанское правительство 31 августа представит план, по которому радикальная группировка должна сложить оружие. Лидер «Хезболлы» заявил, что не будет его выполнять, пока Израиль не выполнит соглашение о прекращении огня.

Ливан начал разоружать палестинские группировки в лагерях беженцев22.08.25, 17:15 • 3968 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Reuters
Ливан
Франция
Соединённые Штаты