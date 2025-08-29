Рада Безпеки ООН завершує місію в Лівані: миротворці покинуть країну до 2027 року

Французькі миротворці ООН патрулюють лівано-ізраїльський кордон у селі Хула на півдні Лівану, 20 серпня 2025 року

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення завершити роботу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL). Місію востаннє продовжили до кінця 2026 року, після чого миротворці протягом року розпочнуть поетапне "організоване та безпечне скорочення та виведення" персоналу. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

У четвер, 28 серпня, 15 членів Ради Безпеки ООН одноголосно підтримали резолюцію, підготовлену Францією, після досягнення компромісу зі США.

Резолюція вимагає від тимчасових сили ООН у Лівані (UNIFIL), "припинити свою діяльність 31 грудня 2026 року і з цієї дати протягом одного року розпочати упорядковане і безпечне скорочення та виведення свого персоналу в тісній консультації з урядом Лівану з метою зробити уряд Лівану єдиним гарантом безпеки на півдні Лівану".

Виконуюча обов’язки посла США в ООН Дороті Шей заявила, що це буде останнє продовження мандата UNIFIL, яке підтримає США. За її словами, безпекова ситуація в Лівані змінилася порівняно з минулим роком, що створює "можливість для Лівану взяти на себе більшу відповідальність".

Мандат UNIFIL був розширений у 2006 році після місячної війни між Ізраїлем і "Хезболлою", щоб миротворці допомагали ліванській армії утримувати частину півдня країни вільною від озброєних формувань. Незважаючи на це, "Хезболла" фактично контролює південні райони, що створює тривалий конфлікт з миротворцями.

У США наголосили, що більше не підтримуватимуть продовження мандату.

Безпекове середовище в Лівані кардинально відрізняється від минулого року, і це створює умови для того, щоб країна взяла на себе більшу відповідальність - заявила тимчасова посол США в ООН Дороті Ші.

В Ізраїлі рішення зустріли критично. Постійний представник країни при ООН Дані Данон заявив: "UNIFIL провалив свою місію і дозволив 'Хезболлі' стати небезпечною регіональною загрозою".

Натомість прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам привітав ухвалу, підкресливши, що вона "повторює заклик до Ізраїлю вивести війська з п’яти ділянок, які він досі утримує, та підтверджує необхідність поширення державної влади на всю територію країни".

Нагадаємо

Ліванський уряд 31 серпня представить план, за яким радикальне угрупування має скласти зброю. Лідер "Хезболли" заявив, що не буде його виконувати, поки Ізраїль не виконає угоду про припинення вогню.

Ліван почав роззброювати палестинські угруповання у таборах біженців