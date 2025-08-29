$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 21815 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 38578 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 108535 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 59388 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 72010 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 109313 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122747 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104872 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117285 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84511 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рада Безпеки ООН завершує місію в Лівані: миротворці покинуть країну до 2027 року

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про завершення роботи Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) до кінця 2026 року. США підтримали це рішення, наголошуючи на зміні безпекової ситуації та необхідності Лівану взяти на себе більшу відповідальність.

Рада Безпеки ООН завершує місію в Лівані: миротворці покинуть країну до 2027 року
Французькі миротворці ООН патрулюють лівано-ізраїльський кордон у селі Хула на півдні Лівану, 20 серпня 2025 року

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення завершити роботу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL). Місію востаннє продовжили до кінця 2026 року, після чого миротворці протягом року розпочнуть поетапне "організоване та безпечне скорочення та виведення" персоналу. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

У четвер, 28 серпня, 15 членів Ради Безпеки ООН одноголосно підтримали резолюцію, підготовлену Францією, після досягнення компромісу зі США. 

Резолюція вимагає від тимчасових сили ООН у Лівані (UNIFIL), "припинити свою діяльність 31 грудня 2026 року і з цієї дати протягом одного року розпочати упорядковане і безпечне скорочення та виведення свого персоналу в тісній консультації з урядом Лівану з метою зробити уряд Лівану єдиним гарантом безпеки на півдні Лівану".

Виконуюча обов’язки посла США в ООН Дороті Шей заявила, що це буде останнє продовження мандата UNIFIL, яке підтримає США. За її словами, безпекова ситуація в Лівані змінилася порівняно з минулим роком, що створює "можливість для Лівану взяти на себе більшу відповідальність".

Мандат UNIFIL був розширений у 2006 році після місячної війни між Ізраїлем і "Хезболлою", щоб миротворці допомагали ліванській армії утримувати частину півдня країни вільною від озброєних формувань. Незважаючи на це, "Хезболла" фактично контролює південні райони, що створює тривалий конфлікт з миротворцями. 

У США наголосили, що більше не підтримуватимуть продовження мандату.

Безпекове середовище в Лівані кардинально відрізняється від минулого року, і це створює умови для того, щоб країна взяла на себе більшу відповідальність

- заявила тимчасова посол США в ООН Дороті Ші.

В Ізраїлі рішення зустріли критично. Постійний представник країни при ООН Дані Данон заявив: "UNIFIL провалив свою місію і дозволив 'Хезболлі' стати небезпечною регіональною загрозою".

Натомість прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам привітав ухвалу, підкресливши, що вона "повторює заклик до Ізраїлю вивести війська з п’яти ділянок, які він досі утримує, та підтверджує необхідність поширення державної влади на всю територію країни".

Нагадаємо

Ліванський уряд 31 серпня представить план, за яким радикальне угрупування має скласти зброю. Лідер "Хезболли" заявив, що не буде його виконувати, поки Ізраїль не виконає угоду про припинення вогню.

Ліван почав роззброювати палестинські угруповання у таборах біженців22.08.25, 17:15 • 3968 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Reuters
Ліван
Франція
Сполучені Штати Америки