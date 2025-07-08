Сотрудники колонии в Донецкой области пытали украинцев: полиция объявила о подозрении 22 лицам

Следователи полиции сообщили о подозрении 22 сотрудникам "Калининской исправительной колонии" в Донецкой области, которые пытали украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

По данным следствия, работники данного учреждения перешли на сторону российских оккупантов еще в 2014 году. Они способствовали оккупационной администрации и занимались содержанием как военнопленных, так и гражданских заложников.

Также они применяли жестокие пытки, избиения, психологическое насилие, унижение чести и достоинства граждан Украины. Это делалось под предлогом "охраны порядка".

Сотрудники колонии заставляли заключенных петь российский гимн и российские "патриотические" песни. За "неповиновение" или вымышленные "правонарушения" заключенных избивали руками и ногами, также использовались резиновые дубинки и металлические предметы.

Нередко избиения сопровождались тяжкими телесными повреждениями и длительными страданиями. В настоящее время в рамках уголовного производства сообщено о подозрении 37 фигурантам. Материалы в отношении шести руководителей колонии уже направлены в суд.

Правоохранители продолжают работу по идентификации других работников колонии – уже установлены личности более восьмидесяти сотрудников колонии.

Напомним

российские оккупанты распространяют дезинформацию о якобы пытках украинцами российских военнопленных. В Центре противодействия дезинформации назвали это попыткой кремля скрыть собственные военные преступления, зафиксированные ООН, включая казни и пытки украинцев.