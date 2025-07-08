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Співробітники колонії на Донеччині катували українців: поліція оголосила про підозру 22 особам

Київ • УНН

 • 459 перегляди

Поліція повідомила про підозру 22 співробітникам Калінінської виправної колонії на Донеччині, які з 2014 року катували українців, утримуючи їх як військовополонених та цивільних заручників. Вони застосовували жорстокі тортури, побиття та психологічне насильство, змушуючи співати російський гімн.

Співробітники колонії на Донеччині катували українців: поліція оголосила про підозру 22 особам

Слідчі поліції повідомили про підозру 22 співробітникам "Калінінської виправної колонії" у Донецькій області, які катували українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

За даними слідства, працівники даної установи перейшли на сторону російських окупантів ще в 2014 році. Вони сприяли окупаційній адміністрації і займались утримуванням як військовополонених, як і цивільних заручників.

Також вони застосовували жорстокі тортури, побиття, психологічне насильство, приниження честі та гідності громадян України. Це робилось під приводом "охорони порядку".

Працівники колонії змушували в’язнів співати російський гімн та російські "патріотичні" пісні. За "непокору" або вигадані "правопорушення" в’язнів били руками і ногами, також використовувались гумові палиці і металеві предмети.

Нерідко побиття супроводжувалися тяжкими тілесними ушкодженнями та тривалими стражданнями. Наразі у межах кримінального провадження повідомлено про підозру 37 фігурантам. Матеріали щодо шести керівників колонії вже скеровано до суду.

Правоохоронці продовжують роботу з ідентифікації інших працівників колонії – вже встановлені особи більше вісімдесяти співробітників колонії.

Нагадаємо

російські окупанти розповсюджують дезінформацію про нібито катування українцями російських військовополонених. У Центрі протидії дезінформації назвали це спробою кремля приховати власні воєнні злочини, зафіксовані ООН, включаючи страти та тортури українців.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Донецька область
Організація Об'єднаних Націй
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