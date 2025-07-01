росіяни звинувачують Україну у нібито "катуваннях" полонених: ЦПД розібрав черговий фейк
Київ • УНН
росія поширює дезінформацію про катування полонених на тлі обмінів, звинувачуючи Україну. Це є спробою приховати власні воєнні злочини, зафіксовані ООН, включаючи страти та тортури українців.
російська федерація на тлі чергових обмінів військовополоненими продовжує свою дезінформаційну кампанію про нібито "масові випадки катування українцями полонених росіян". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram, передає УНН.
Деталі
Цю тезу розповсюджує представник російського мзс, зрадник України і колаборант родіон мірошник. Він заявляє, що українці нібито "тримають російських полонених у секретних тюрмах, нацьковують на них собак, використовують електричні стільці".
Жодних переконливих доказів своїм словам мірошнік не навів, уточнили в ЦПД. Водночас, у звіті ООН від 30 червня 2025 року йдеться про нові випадки страт українських полонених російськими військовими, а також про тортури, побиття, удари струмом, сексуальне насильство й приниження в російських тюрмах.
Подібні вкиди мають одну мету — перекласти провину за воєнні злочини з агресора на жертву та створити інформаційну ширму навколо нових свідчень про злочини росії. Україна відкрито співпрацює з міжнародними організаціями, тоді як росія блокує доступ і приховує умови утримання полонених
Довідка
родіон мірошнік наразі працює в російському міністерстві закордонних справ. До того він був т.зв "послом" терористичної "луганської народної республіки" в росії, а ще раніше був депутатом Луганської обласної ради від "партії регіонів", керував пресслужбами тодішнього голови Луганської ОДА Олександра Єфремова і Віктора Януковича, що очолював "партію регіонів".
З 2006 по 2010 роки очолював Луганську обласну державну телерадіокомпанію, мав звання "Заслужений журналіст України", але був позбавлений звання в 2023 році.
У 2014 році підтримав проросійських сепаратистів і російську окупацію Луганської області. Є фігурантом сайту "Миротворець", перебуває в розшуку за ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо
російські пропагандисти активно поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні. Крім того, росіяни ширять чутки, що відбудеться зниження вікового порогу для мобілізації до 18 років.