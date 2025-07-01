росіяни звинувачують Україну у нібито "катуваннях" полонених: ЦПД розібрав черговий фейк

російська федерація на тлі чергових обмінів військовополоненими продовжує свою дезінформаційну кампанію про нібито "масові випадки катування українцями полонених росіян". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram, передає УНН.

Деталі

Цю тезу розповсюджує представник російського мзс, зрадник України і колаборант родіон мірошник. Він заявляє, що українці нібито "тримають російських полонених у секретних тюрмах, нацьковують на них собак, використовують електричні стільці".

Жодних переконливих доказів своїм словам мірошнік не навів, уточнили в ЦПД. Водночас, у звіті ООН від 30 червня 2025 року йдеться про нові випадки страт українських полонених російськими військовими, а також про тортури, побиття, удари струмом, сексуальне насильство й приниження в російських тюрмах.

Подібні вкиди мають одну мету — перекласти провину за воєнні злочини з агресора на жертву та створити інформаційну ширму навколо нових свідчень про злочини росії. Україна відкрито співпрацює з міжнародними організаціями, тоді як росія блокує доступ і приховує умови утримання полонених – йдеться в заяві Центру протидії дезінформації.

Довідка

родіон мірошнік наразі працює в російському міністерстві закордонних справ. До того він був т.зв "послом" терористичної "луганської народної республіки" в росії, а ще раніше був депутатом Луганської обласної ради від "партії регіонів", керував пресслужбами тодішнього голови Луганської ОДА Олександра Єфремова і Віктора Януковича, що очолював "партію регіонів".

З 2006 по 2010 роки очолював Луганську обласну державну телерадіокомпанію, мав звання "Заслужений журналіст України", але був позбавлений звання в 2023 році.

У 2014 році підтримав проросійських сепаратистів і російську окупацію Луганської області. Є фігурантом сайту "Миротворець", перебуває в розшуку за ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо

російські пропагандисти активно поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні. Крім того, росіяни ширять чутки, що відбудеться зниження вікового порогу для мобілізації до 18 років.