російські пропагандисти ширять чутки про мобілізацію жінок в Україні: ЦПД спростував черговий фейк

російська пропаганда активізувала поширення дезінформації про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні. Крім того, росіяни ширять чутки, що відбудеться зниження вікового порогу для мобілізації до 18 років, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Ворожі пропагандистські ресурси, посилаючись на "анонімні джерела", заявляють, що начебто з 1 вересня 2025 року українська влада "планує мобілізувати до мільйона жінок". Окремо підкреслюється нібито "зниження вікового порогу до 18 років"

Зазначається, що насправді жодних планів щодо мобілізації жінок в Україні не існує. На розгляді Верховної Ради немає законопроєктів, які б передбачали такі зміни. Крім того, немає жодних рішень уряду чи заяв українських посадовців про масову мобілізацію жінок.

У рамках цієї ж інформаційної операції, як повідомляв Центр, російські Telegram-канали поширювали deepfake-відео, начебто Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада буцімто підтримала цю ініціативу.

Мета подібних інформаційних вкидів — посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію в тилу. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації і не піддавайтеся на провокації ворога