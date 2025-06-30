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російські пропагандисти ширять чутки про мобілізацію жінок в Україні: ЦПД спростував черговий фейк

Київ • УНН

 • 850 перегляди

російська пропаганда активізувала поширення дезінформації про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок та зниження вікового порогу до 18 років. Центр протидії дезінформації спростовує ці фейки, закликаючи довіряти перевіреним джерелам.

російські пропагандисти ширять чутки про мобілізацію жінок в Україні: ЦПД спростував черговий фейк

російська пропаганда активізувала поширення дезінформації про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні. Крім того, росіяни ширять чутки, що відбудеться зниження вікового порогу для мобілізації до 18 років, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Ворожі пропагандистські ресурси, посилаючись на "анонімні джерела", заявляють, що начебто з 1 вересня 2025 року українська влада "планує мобілізувати до мільйона жінок". Окремо підкреслюється нібито "зниження вікового порогу до 18 років"

- говориться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що насправді жодних планів щодо мобілізації жінок в Україні не існує. На розгляді Верховної Ради немає законопроєктів, які б передбачали такі зміни. Крім того, немає жодних рішень уряду чи заяв українських посадовців про масову мобілізацію жінок.

У рамках цієї ж інформаційної операції, як повідомляв Центр, російські Telegram-канали поширювали deepfake-відео, начебто Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада буцімто підтримала цю ініціативу. 

Мета подібних інформаційних вкидів — посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію в тилу. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації і не піддавайтеся на провокації ворога

- закликали в ЦПД.

Доповнення

російські пропагандисти поширюють фейковий скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів, щоб зірвати евакуацію. Центр протидії дезінформації спростував це, заявивши, що ворог хоче залишити людей під обстрілами.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Суспільство
Верховна Рада України
Стефанішина Ольга Віталіївна
Україна
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