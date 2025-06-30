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российские пропагандисты распространяют слухи о мобилизации женщин в Украине: ЦПД опроверг очередной фейк

Киев • УНН

 • 754 просмотра

российская пропаганда активизировала распространение дезинформации о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин и снижению возрастного порога до 18 лет. Центр противодействия дезинформации опровергает эти фейки, призывая доверять проверенным источникам.

российские пропагандисты распространяют слухи о мобилизации женщин в Украине: ЦПД опроверг очередной фейк

российская пропаганда активизировала распространение дезинформации о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. Кроме того, россияне распространяют слухи, что произойдет снижение возрастного порога для мобилизации до 18 лет, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Вражеские пропагандистские ресурсы, ссылаясь на "анонимные источники", заявляют, что якобы с 1 сентября 2025 года украинские власти "планируют мобилизовать до миллиона женщин". Отдельно подчеркивается якобы "снижение возрастного порога до 18 лет"

- говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что на самом деле никаких планов по мобилизации женщин в Украине пока не существует. На рассмотрении Верховной Рады нет законопроектов, предусматривающих такие изменения. Кроме того, нет никаких решений правительства или заявлений украинских чиновников о массовой мобилизации женщин.

В рамках этой же информационной операции, как сообщал Центр, российские Telegram-каналы распространяли deepfake-видео, якобы Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу.

Цель подобных информационных вбросов — посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу. Доверяйте только проверенным источникам информации и не поддавайтесь на провокации врага

- призвали в ЦПД.

Дополнение

российские пропагандисты распространяют фейковый скриншот сообщения председателя Сумской ОВА об эвакуации из прифронтовых районов, чтобы сорвать эвакуацию. Центр противодействия дезинформации опроверг это, заявив, что враг хочет оставить людей под обстрелами.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Общество
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Украина
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