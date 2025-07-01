российская федерация на фоне очередных обменов военнопленными продолжает свою дезинформационную кампанию о якобы "массовых случаях пыток украинцами пленных россиян". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram, передает УНН.

Детали

Этот тезис распространяет представитель российского мид, предатель Украины и коллаборационист родион мирошник. Он заявляет, что украинцы якобы "держат российских пленных в секретных тюрьмах, натравливают на них собак, используют электрические стулья".

Никаких убедительных доказательств своим словам мирошник не привел, уточнили в ЦПД. В то же время, в отчете ООН от 30 июня 2025 года говорится о новых случаях казней украинских пленных российскими военными, а также о пытках, избиениях, ударах током, сексуальном насилии и унижениях в российских тюрьмах.

Подобные вбросы имеют одну цель — переложить вину за военные преступления с агрессора на жертву и создать информационную ширму вокруг новых свидетельств о преступлениях россии. Украина открыто сотрудничает с международными организациями, тогда как россия блокирует доступ и скрывает условия содержания пленных - говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации.

Справка

родион мирошник сейчас работает в российском министерстве иностранных дел. До того он был т.н "послом" террористической "луганской народной республики" в россии, а еще раньше был депутатом Луганского областного совета от "партии регионов", руководил пресс-службами тогдашнего председателя Луганской ОГА Александра Ефремова и Виктора Януковича, возглавлявшего "партию регионов".

С 2006 по 2010 годы возглавлял Луганскую областную государственную телерадиокомпанию, имел звание "Заслуженный журналист Украины", но был лишен звания в 2023 году.

В 2014 году поддержал пророссийских сепаратистов и российскую оккупацию Луганской области. Является фигурантом сайта "Миротворец", находится в розыске по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним

российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. Кроме того, россияне распространяют слухи, что произойдет снижение возрастного порога для мобилизации до 18 лет.