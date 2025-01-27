Сотрудник СБУ сбил подростка, суд отправил чиновника под стражу

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Киев  •  УНН

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В Василькове сотрудник Центрального управления СБУ сбил 15-летнего пешехода, которого госпитализировали с тяжелыми травмами. Чиновника взяли под стражу, СБУ способствует расследованию.

В Киевской области сотрудник Центрального управления СБУ сбил несовершеннолетнего пешехода, должностному лицу Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Детали

«23-го января в г. Васильков Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Центрального управления СБУ.  В результате был травмирован несовершеннолетний пешеход, он оперативно был доставлен в НДСБ «Охматдет». Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии», - сообщает СБУ.

В СБУ отметили, что по факту ДТП сотрудники ГБР и Национальной полиции открыли уголовное производство.

«Должностному лицу Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - информирует пресс-служба.

Отмечается, что Служба безопасности считает такие действия сотрудника недопустимыми, способствует объективному расследованию и оказывает всестороннюю помощь правоохранителям.

Дополнение

Родственники 15-летнего Матвея, который пострадал в ДТП, сообщают, что он в реанимации в «Охматдете». Парень получил перелом обеих ног, черепно-мозговую травму и ушиб легких.

Народный депутат Александр Дубинский, который находится под стражей, утверждает, что чиновник якобы был пьян, и приводит другие детали.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧПКиевская область
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
kievКиев

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