Сотрудник СБУ сбил подростка, суд отправил чиновника под стражу
Киев • УНН
В Василькове сотрудник Центрального управления СБУ сбил 15-летнего пешехода, которого госпитализировали с тяжелыми травмами. Чиновника взяли под стражу, СБУ способствует расследованию.
В Киевской области сотрудник Центрального управления СБУ сбил несовершеннолетнего пешехода, должностному лицу Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Детали
«23-го января в г. Васильков Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Центрального управления СБУ. В результате был травмирован несовершеннолетний пешеход, он оперативно был доставлен в НДСБ «Охматдет». Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии», - сообщает СБУ.
В СБУ отметили, что по факту ДТП сотрудники ГБР и Национальной полиции открыли уголовное производство.
«Должностному лицу Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - информирует пресс-служба.
Отмечается, что Служба безопасности считает такие действия сотрудника недопустимыми, способствует объективному расследованию и оказывает всестороннюю помощь правоохранителям.
Дополнение
Родственники 15-летнего Матвея, который пострадал в ДТП, сообщают, что он в реанимации в «Охматдете». Парень получил перелом обеих ног, черепно-мозговую травму и ушиб легких.
Народный депутат Александр Дубинский, который находится под стражей, утверждает, что чиновник якобы был пьян, и приводит другие детали.