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Співробітник СБУ збив підлітка, суд відправив посадовця під варту

Співробітник СБУ збив підлітка, суд відправив посадовця під варту

Київ • УНН

 • 25125 перегляди

У Василькові співробітник Центрального управління СБУ збив 15-річного пішохода, якого госпіталізували з важкими травмами. Посадовця взяли під варту, СБУ сприяє розслідуванню.

У Київській області співробітник Центрального управління СБУ збив неповнолітнього пішохода, посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, повідомили УНН у пресслужбі СБУ.

Деталі

"23-го січня у м. Васильків Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника Центрального управління СБУ.  У результаті був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно було доправлено до НДСЛ "Охматдит". Потерпілому надана уся необхідна медична допомога, він перебуває у задовільному стані", - повідомляє СБУ.

У СБУ зазначили, що за фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження.

"Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - інформує пресслужба.

Наголошується, що Служба безпеки вважає такі дії співробітника неприпустимими, сприяє об’єктивному розслідуванню та надає всебічну допомогу правоохоронцям.

Доповнення

Родичі 15-річного Матвія, який постраждав у ДТП, повідомляють, що він в реанімації в "Охматдиті". Хлопець отримав перелом обох ніг, черепно-мозкову травму та забій легенів.

Народний депутат Олександр Дубінський, який перебуває під вартою, стверджує, що посадовець нібито був п’яним, та наводить інші деталі.

На Дніпропетровщині затримали заступника командира в/ч за крадіжку приладів нічного бачення на майже 4 млн грн27.01.25, 10:37 • 31729 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НПКиївщина
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
kyivКиїв

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