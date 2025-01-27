Співробітник СБУ збив підлітка, суд відправив посадовця під варту

У Київській області співробітник Центрального управління СБУ збив неповнолітнього пішохода, посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, повідомили УНН у пресслужбі СБУ.

Деталі

"23-го січня у м. Васильків Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника Центрального управління СБУ. У результаті був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно було доправлено до НДСЛ "Охматдит". Потерпілому надана уся необхідна медична допомога, він перебуває у задовільному стані", - повідомляє СБУ.

У СБУ зазначили, що за фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження.

"Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - інформує пресслужба.

Наголошується, що Служба безпеки вважає такі дії співробітника неприпустимими, сприяє об’єктивному розслідуванню та надає всебічну допомогу правоохоронцям.

Доповнення

Родичі 15-річного Матвія, який постраждав у ДТП, повідомляють, що він в реанімації в "Охматдиті". Хлопець отримав перелом обох ніг, черепно-мозкову травму та забій легенів.

Народний депутат Олександр Дубінський, який перебуває під вартою, стверджує, що посадовець нібито був п’яним, та наводить інші деталі.

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