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Financial Times

Сотни в день: с какой скоростью производятся дроны для ударов вглубь России

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Компания Fire Point производит 100 дальнобойных ракет Flamingo и тысячи беспилотников ежемесячно. Её продукция используется в ежедневных атаках на цели в российском тылу.

Сотни в день: с какой скоростью производятся дроны для ударов вглубь России

За последние несколько месяцев ни одна атака вглубь России не обходилась без дронов производства Fire Point. Об этом в интервью The Guardian заявила CEO и CTO украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех, пишет УНН

"Fire Point" производит 100 дальнобойных ракет Flamingo и тысячи беспилотников в месяц. Именно эта скорость позволяет обеспечить длительную кампанию глубоких ударов по целям за сотни миль внутри России.

По словам исполнительного директора Ирины Терех, Fire Point производит беспилотники FP-1 и FP-2 со скоростью "сотни в день". 

Издание отмечает, что развитие компании с момента ее послевоенного основания в 2022 году демонстрирует быстрое развитие оборонной промышленности Украины, которая наконец предоставляет ее армии дальнобойные возможности, в которых Запад отказывал в начале конфликта.

"Мне неизвестно ни об одной атаке глубокого удара, которая происходила в течение последних нескольких месяцев, без использования нашей продукции", – сказал Терех. Ракетные и беспилотные атаки с использованием боеприпасов Fire Point происходили ежедневно "в среднем от пяти до пятнадцати раз".

Ракеты Flamingo, которые могут нести 1150 кг взрывчатки, достаточной для пробития бетонных стен, были, в частности, использованы в июне для атаки на российский завод военных компонентов в Чебоксарах, что находится более чем в 600 милях от Харькова.

По словам Тереха, их фактическая дальность полета была одной из "самых длинных в истории миссий крылатых ракет", составляя около 1800 км из-за сложности траектории полета. Стоимость ракеты, как указывает издание, около 600 тысяч долларов, что дешевле, чем американский Tomahawk, стоимость которого составляет примерно 3,5 миллиона долларов.

Более легкие беспилотники FP-1, применяемые против менее защищенных целей в глубоком российском тылу, таких как нефтеперерабатывающие заводы, стоят от 55 000 до 75 000 долларов. Такие удары привели к сокращению производства топлива в РФ на 20%. 

По словам Тереха, сейчас Fire Point работает на 83 заводах в Украине и одном в Дании, где работает 6000 человек, по сравнению с 3500 в конце прошлого года. 

"То, что мы видим сейчас, является результатом нескольких лет усилий украинской стороны", – сказал Бен Ходжес, бывший генерал, командовавший армией США в Европе, – "Они могут не только точно достигать глубоких глубин России и преодолевать российские средства противовоздушной обороны, их оружие также несет полезную нагрузку, достаточную для достижения эффекта".

Fire Point также разрабатывает первые украинские баллистические ракеты, которые, как надеется Ирина Терех, будут запущены до конца года.

Украина планирует представить прототип антибаллистической системы FREYJA в первой половине 2027 года - Алоян27.07.26, 12:22 • 2788 просмотров

Тем временем вариант ракеты малой дальности FP-7 станет основой отдельной инициативы Freyja – международной инициативы, направленной на создание европейской системы противовоздушной обороны для защиты от баллистики. Она рассматривается как альтернатива американскому Patriot. К инициативе, помимо Украины, присоединились еще 9 европейских стран. 

В  Fire Point подчеркивают мощность систем Patriot, однако мировое производство ракет для этой системы не соответствует текущему уровню спроса. 

"Общий объем производства ракет Pac-3 в мире составляет около 600-700 ракет в год. И это именно то количество ракет Patriot, которое было использовано на Ближнем Востоке за две недели", – добавила она. 

Издание указывает, что Freyja планируют испытать до июля следующего года.

"Украина в условиях послевоенной экономики должна быть экспортером товаров с высокой добавленной стоимостью. Мы больше не хотим быть житницей для мира", – сказал Терех. Однако сейчас требования войны означают, что оружие Fire Point не экспортируется.

Юлия Мельник

Война в Украине
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
Хранитель
MIM-104 Patriot
Дания
Украина
Харьков