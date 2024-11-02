Сотни тысяч людей на севере Газы оказались под угрозой смерти - ООН

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 54341 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 80185 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 94350 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 122301 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 139699 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 139402 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 138110 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 177892 просмотра

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131720 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сотни тысяч людей на севере Газы оказались под угрозой смерти - ООН

Сотни тысяч людей на севере Газы оказались под угрозой смерти - ООН

Киев  •  УНН

23:15 • 2139 просмотра

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UNICEF описывает ситуацию на севере Газы как «апокалиптическую». Около 100 тысяч человек остались без доступа к еде и медикаментам из-за израильской блокады.

Все палестинское население северной части Газы оказалось под угрозой смерти от болезней, голода и насилия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Лидеры таких организаций, как детская организация UNICEF, описывают ситуацию на севере Газы как "апокалиптическую".

Израильские войска продолжают силовое наступление на северный регион Газы, что затрудняет доставку гуманитарной помощи. По данным палестинских властей гражданской обороны, по состоянию на понедельник около 100 тысяч человек остались без доступа к еде и медикаментам в условиях израильской блокады.

Израиль в свою очередь утверждает, что проводит операции с целью борьбы с ХАМАС, который активно действует в этом регионе.

Эскалация конфликта: Израиль нанес авиаудары по Газе и Бейруту, погибли по меньшей мере 68 человек1 ноября 2024, 21:48 • 4548 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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