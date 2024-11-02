Сотни тысяч людей на севере Газы оказались под угрозой смерти - ООН

Все палестинское население северной части Газы оказалось под угрозой смерти от болезней, голода и насилия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Лидеры таких организаций, как детская организация UNICEF, описывают ситуацию на севере Газы как "апокалиптическую".

Израильские войска продолжают силовое наступление на северный регион Газы, что затрудняет доставку гуманитарной помощи. По данным палестинских властей гражданской обороны, по состоянию на понедельник около 100 тысяч человек остались без доступа к еде и медикаментам в условиях израильской блокады.

Израиль в свою очередь утверждает, что проводит операции с целью борьбы с ХАМАС, который активно действует в этом регионе.

Эскалация конфликта: Израиль нанес авиаудары по Газе и Бейруту, погибли по меньшей мере 68 человек