Эскалация конфликта: Израиль нанес авиаудары по Газе и Бейруту, погибли по меньшей мере 68 человек
Киев • УНН
В результате серии израильских авиаударов по сектору Газа погибло 68 человек, среди которых высокопоставленный чиновник ХАМАС. Атаки также были совершены по окрестностям Бейрута, что усложняет перспективы мирного урегулирования.
Перспективы мирного урегулирования между Израилем и его противниками, ХАМАС и Хезболла, существенно осложнились после серии израильских авиаударов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В результате этих ударов, по данным медиков в секторе Газа, погибло по меньшей мере 68 человек.
Израильские военные подтвердили, что один из авиаударов был нацелен на город Хан-Юнис, где был ликвидирован высокопоставленный чиновник ХАМАС Изз аль-Дина Касаба. По информации армии, он был одним из последних ключевых членов организации, ответственных за координацию действий с другими группами в Газе.
Кроме ударов по Газе, израильская авиация также нанесла удары по южным окраинам Бейрута, что свидетельствует об эскалации конфликта в регионе. Власти Израиля заявили, что эти действия являются ответом на угрозы со стороны ХАМАС.
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