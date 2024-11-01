Эскалация конфликта: Израиль нанес авиаудары по Газе и Бейруту, погибли по меньшей мере 68 человек

Перспективы мирного урегулирования между Израилем и его противниками, ХАМАС и Хезболла, существенно осложнились после серии израильских авиаударов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В результате этих ударов, по данным медиков в секторе Газа, погибло по меньшей мере 68 человек.

Израильские военные подтвердили, что один из авиаударов был нацелен на город Хан-Юнис, где был ликвидирован высокопоставленный чиновник ХАМАС Изз аль-Дина Касаба. По информации армии, он был одним из последних ключевых членов организации, ответственных за координацию действий с другими группами в Газе.

Кроме ударов по Газе, израильская авиация также нанесла удары по южным окраинам Бейрута, что свидетельствует об эскалации конфликта в регионе. Власти Израиля заявили, что эти действия являются ответом на угрозы со стороны ХАМАС.

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