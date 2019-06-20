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Соратник Ляшко Рыбалка решил пробиваться в Раду через округ в Луганской области

Киев • УНН

 • 11518 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду в Лисичанске, по 107 округу. Об этом заявил сам политик, передает УНН.

Соратник Ляшко Рыбалка решил пробиваться в Раду через округ в Луганской области

Радикал сообщил, что давно следит за ситуацией в Луганской области, а сам регион вдруг назвал “родным”.

Хотя до этого своей родиной он называл Днепр и соответственно Днепропетровскую область.
По словам соратника Ляшко, в 2005 году он с институтскими товарищами открыли в Луганской области предприятие.

“Позже расширили работу на всю Украину. С тех пор у меня тут много друзей. После начала войны занимаемся волонтерской деятельностью вместе с жителями Попасной”, — аргументировал “радикал” своё спонтанное родство с Луганской областью.

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Рыбалка также рьяно раскритиковал позицию центральной и местной власти в отношении Луганской области. Заявил, что в регионе нужно создавать благоприятные условия для развития экономики. И подчеркнул, что в свое время якобы принял десяток важных финансовых законопроектов, будучи главой финкомитета ВР.

“Я объединил в комитете депутатов всех фракций. Вместе с банкирами и экспертами мы разработали Стратегию развития банковской системы и пакет законопроектов по спасению отрасли. И, несмотря на наплевательское отношение власти, нам удалось принять десяток важных законов и укрепить финансовую систему”, — заверил радикал, хотя и не уточнил о каких законах речь, как и не уточнил, что голосованием Рады его уволили с должности главы финкомитета по представлению самого Ляшко.

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Далее Рыбалка в классической агитационной риторике заявил, что знает как нужно в Луганской области создавать рабочие места с достойными зарплатами.

“Я много общался с международными организациями и иностранным бизнесом, преимущественно в США. Я знаю, как привлечь инвестиции в регион”, — сказал он, не уточнив, что за свои встречи с американцами он платил лоббистам.

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Напомним, в понедельник, 10 июня, лидер РПЛ Олег Ляшко показал список представителей своей партии, которых ведет на выборы в Верховную Раду. Фамилии Рыбалки среди членов РПЛ не оказалось.

Ранее эксперты прогнозировали, что “радикал” все равно будет пытаться попасть в парламент.

Но шансы политика на получение мандата, в очередной раз, политологи оценивают как “нулевые” в силу его “токсичности”.

Как писал УНН, после президентских выборов Рыбалка создал в Раде межфракционное объединение в поддержку новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Однако, в штабе победителя президентских выборов от помощи радикала открестились.

Напомним, что Рыбалку заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство. А следователи СБУ расследуют дело о финансировании терроризма, в котором фигурирует компания отца Рыбалки и в котором даже есть обвинительный приговор одному из топ-менеджеров “Снэк Экспорт”.

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