Штаб Зеленського відхрестився від "перебіжчика" Рибалки

"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має по відношенню до партії "Слуга народу" або по відношенню до обраного президента країни Володимиру Олександровичу Зеленському", - сказав Разумков.

Він вважає, що це "піар на Зеленському", і назвав такі процеси "тільки вершиною айсберга".

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За словами спікера команди, "піаряться на Зеленському не тільки в парламенті, але і в областях".

"Приходять і розповідають, хто вже буде головою облдержадміністрації, кому які місця продали, кому що пообіцяли. Це все профанації, це все не відповідає дійсності", - запевнив Разумков.

Нагадаємо, депутат від фракції Радикальної партії Сергій Рибалка ініціював створення в Раді межфракцінного об'єднання "Незалежність і розвиток" в підтримку Зеленського. При цьому, експерти переконані, що таке "перевзування на льоту" не допоможе Рибалці втриматися за депутатський мандат.

Також нагадаємо, на початку лютого ряд ЗМІ повідомили про наявність кримінального провадження щодо нардепа від РПЛ Сергія Рибалки.

Видання "Захід.нет" відзначало, що справа була відкрита 18 січня поточного року.

Крім того повідомлялося, що 17 січня 2019 року щодо Рибалки нібито порушили ще дві кримінальні виробництва: за підозрою в торгівлі з окупованими територіями ( "ДНР" і "ЛНР"), а також за підозрою у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом в 2017 році ( ст. 110-2 і ст. 209 Кримінального кодексу).

7 лютого 2019 року Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що радикала Рибалку "підозрюють" у державній зраді.