Штаб Зеленского открестился от “перебежчика” Рыбалки

“То, что сегодня происходит в Раде, в том числе, с депутатом Рыбалкой, это ничего общего не имеет по отношению к партии „Слуга народа“ или по отношению к избранному президенту страны Владимиру Александровичу Зеленскому”, — сказал Разумков.

Он считает, что это “пиар на Зеленском”, и назвал такие процессы “только вершиной айсберга”.

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По словам спикера команды, “пиарятся на Зеленском не только в парламенте, но и в областях”.

“Приходят и рассказывают, кто уже будет главой облгосадминистрации, кому какие места продали, кому что пообещали. Это все профанации, это все не соответствует действительности”, — заверил Разумков.

Напомним, депутат от фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка инициировал создание в Раде межфракцинного объединения “Независимость и развитие” в поддержку Зеленского. При этом, эксперты убеждены, что такое “переобувание на лету” не поможет Рыбалке удержатся за депутатский мандат.

Также напомним, в начале февраля ряд СМИ сообщили о наличии уголовного производства в отношении нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки.

Издание “Захид.нет” отмечало, что дело было открыто 18 января текущего года.

Кроме того сообщалось, что 17 января 2019 года относительно Рыбалки якобы возбудили еще два уголовных производства: по подозрению в торговле с оккупированными территориями (“ДНР” и “ЛНР”), а также по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем в 2017 году (ст. 110-2 и ст. 209 Уголовного кодекса).

7 февраля 2019 года Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что радикала Рыбалку “подозревают” в госизмене.