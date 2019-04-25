Зеленський розколов Радикальну партію Ляшка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У РПЛ сьогодні спостерігаються абсолютно полярні дії та заяви її представників. Зокрема, у той час, як лідер радикалів Олег Ляшко “погрожує” Володимиру Зеленському “безсонними ночами”, інший представник РПЛ Сергій Рибалка створює міжфракційне об’єднання на підтримку нового Президента, передає УНН.
Так, 22 квітня, Ляшко у кулуарах ВР зробив заяву про те, що РПЛ може піти в опозицію до Зеленського у разі, якщо новий президент “буде працювати проти України”.
“Ми будемо до нього в такій опозиції, що він буде спати з відкритими очима і прокидатиметься серед ночі в холодному поту”, — сказав головний радикал.
Натомість, учора, радикал Рибалка заявив про створення в парламенті нового міжфракційного об’єднання “Незалежність та розвиток” на підтримку Зеленського та задекларував свою готовність допомагати новообраному Президенту.
“Я знаю настрої прогресивних колег — в умовах зміни влади Верховна Рада не повинна бути бездіяльною. І якщо новий Президент не має досвіду і чіткої програми — ми йому допоможемо.
Величезна підтримка Зеленського свідчить: люди не пробачили владі корупцію та імітацію реформ... результат виборів — це шанс для нас усіх об’єднатися і почати працювати над справжніми перетвореннями, які кардинально змінять життя людей”, — заявив Рибалка, коментуючи свою ініціативу з об’єднанням.
Політолог Олег Саакян у коментарі УНН проаналізував поведінку та заяви Ляшка стосовно Зеленського. За його словами, над головним радикалом нависла загроза знищення його “популістського проекту”.
“Тут три фактори. Перший — це внутрішня видова боротьба, оскільки пан Зеленський зайшов частково на поле Ляшка, популістичне поле, і фактично запропонував проект іншої якості, в якому він, навіть, не обіцяє, а дає можливість самому придумати чому за нього голосувати. Тобто тут є потенційна загроза для існування популістичного проекту пана Ляшка.
Друге — це породжує і цілком вірогідну певну особисту позицію несприйняття, бо ми бачили як Ляшко закликав не іти голосувати. Тобто, можемо сказати, що є певний персональний рівень маргіналізації ситуації пана Ляшка.
По-третє — є чіткий розрахунок, аби загнати Зеленського у вузький коридор дій. Ляшко спочатку підхоплює тези, озвучені Зеленським — розкручує їх, продовжує, пропонує певний інструмент і ставить Зеленського у віртуальному просторі перед фактом як йому потрібно виконувати те, що Зеленський обіцяв сам. Таким чином задається "коридор дій" для Зеленського і розставляються пастки”, — пояснив експерт.
Разом з тим, Саакян нагадав, що шанси РПЛ пройти до нового парламенту (після виборів восени) досить низькі. А тому критика Зеленського може бути одним зі способів нарощення рейтингів для радикалів.
Нагадаємо, за оцінками експертів, рейтинг Ляшка на президентських виборах “підмочив” саме радикал Рибалка.