Зеленський розколов Радикальну партію Ляшка

Так, 22 квітня, Ляшко у кулуарах ВР зробив заяву про те, що РПЛ може піти в опозицію до Зеленського у разі, якщо новий президент “буде працювати проти України”.

“Ми будемо до нього в такій опозиції, що він буде спати з відкритими очима і прокидатиметься серед ночі в холодному поту”, — сказав головний радикал.

Натомість, учора, радикал Рибалка заявив про створення в парламенті нового міжфракційного об’єднання “Незалежність та розвиток” на підтримку Зеленського та задекларував свою готовність допомагати новообраному Президенту.

“Я знаю настрої прогресивних колег — в умовах зміни влади Верховна Рада не повинна бути бездіяльною. І якщо новий Президент не має досвіду і чіткої програми — ми йому допоможемо.

Величезна підтримка Зеленського свідчить: люди не пробачили владі корупцію та імітацію реформ... результат виборів — це шанс для нас усіх об’єднатися і почати працювати над справжніми перетвореннями, які кардинально змінять життя людей”, — заявив Рибалка, коментуючи свою ініціативу з об’єднанням.

Політолог Олег Саакян у коментарі УНН проаналізував поведінку та заяви Ляшка стосовно Зеленського. За його словами, над головним радикалом нависла загроза знищення його “популістського проекту”.

“Тут три фактори. Перший — це внутрішня видова боротьба, оскільки пан Зеленський зайшов частково на поле Ляшка, популістичне поле, і фактично запропонував проект іншої якості, в якому він, навіть, не обіцяє, а дає можливість самому придумати чому за нього голосувати. Тобто тут є потенційна загроза для існування популістичного проекту пана Ляшка.

Друге — це породжує і цілком вірогідну певну особисту позицію несприйняття, бо ми бачили як Ляшко закликав не іти голосувати. Тобто, можемо сказати, що є певний персональний рівень маргіналізації ситуації пана Ляшка.

По-третє — є чіткий розрахунок, аби загнати Зеленського у вузький коридор дій. Ляшко спочатку підхоплює тези, озвучені Зеленським — розкручує їх, продовжує, пропонує певний інструмент і ставить Зеленського у віртуальному просторі перед фактом як йому потрібно виконувати те, що Зеленський обіцяв сам. Таким чином задається "коридор дій" для Зеленського і розставляються пастки”, — пояснив експерт.

Разом з тим, Саакян нагадав, що шанси РПЛ пройти до нового парламенту (після виборів восени) досить низькі. А тому критика Зеленського може бути одним зі способів нарощення рейтингів для радикалів.

Нагадаємо, за оцінками експертів, рейтинг Ляшка на президентських виборах “підмочив” саме радикал Рибалка.