Луценко підтвердив, що радикала Рибалку підозрюють у держзраді

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом можливої державної зради щодо народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє 112.ua, передає УНН.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи дійсно правоохоронні органи відкрили справу проти Рибалки за держзраду, Генпрокурор заявив: "Так, це правда".

Луценко уточнив, що провадження відкрили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Нагадаємо, вчора низка ЗМІ із посиланням на свої джерела повідомили про наявність кримінального провадження проти нардепа від РПЛ Сергія Рибалки. Зазначалося, що справу було відкрито 18 січня поточного року.

Окрім того повідомлялося, що 17 січня 2019 року стосовно Рибалки порушили ще дві справи: за підозрою в торгівлі з окупованими територіями (“ДНР” і “ЛНР”), а також за підозрою у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом у 2017 році (ст. 110-2 і ст. 209 Кримінального кодексу).

Також нагадаємо, СБУ підозрює сімейний бізнес “радикала” в організації незаконної торгівлі снеками на окупованих територіях, зокрема, в “ЛНР”. Одному з топ-менеджерів сімейного бізнесу політика у цій справі вже був винесений звинувачувальний вирок.

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