Правоохоронці запідозрили “радикала” Рибалку у державній зраді - ЗМІ

“Народний депутат Рибалка, маючи в Липецьку Російської Федерації у власності сім’ї підприємства, можливо, співпрацює зі спецслужбами РФ, чим завдає шкоду суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності, а також економічній та інформаційній безпеці України”, — йдеться у новині.

Повідомляється, що справу проти депутата було відкрито 18 січня.

Крім того зазначається, що 17 січня 2019 року стосовно Рибалки порушили ще дві справи: за підозрою в торгівлі з окупованими територіями (“ДНР” і “ЛНР”), а також за підозрю у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом у 2017 році (ст. 110-2 і ст. 209 Кримінального кодексу).

Як писав УНН, СБУ підозрює сімейний бізнес “радикала” в організації незаконної торгівлі снеками на окупованих територіях, зокрема, в “ЛНР”. Одному з топ-менеджерів сімейного бізнесу політика по цій справі вже був винесений звинувачувальний вирок.

Також нагадаємо, депутат Рибалка тягне гроші з держбюджету на свої поїздки.