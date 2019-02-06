Правоохранители заподозрили "радикала" Рыбалку в государственной измене - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки в части сотрудничества со спецслужбами России. Об этом сегодня сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет zaxid.net, передает УНН.
"Народный депутат Рыбалка, имея в Липецке Российской Федерации в собственности семьи предприятия, возможно, сотрудничает со спецслужбами РФ, чем наносит ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, а также экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в новости.
Сообщается, что дело против депутата было открыто 18 января.
Кроме того отмечается, что 17 января 2019 года относительно Рыбалки возбудили еще два дела: по подозрению в торговле с оккупированными территориями ("ДНР" и "ЛНР"), а также подозревается в отмывании доходов, полученных преступным путем в 2017 году (ст. 110-2 и ст. 209 Уголовного кодекса).
Как писал УНН СБУ подозревает семейный бизнес "радикала" в организации незаконной торговли снеками на оккупированных территориях, в частности, в "ЛНР". Одному из топ-менеджеров семейного бизнеса политика по этому делу уже был вынесен обвинительный приговор.
Также напомним, депутат Рыбалка тянет деньги из госбюджета на свои поездки.