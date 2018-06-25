Виконуючи обіцянку: СБУ ініціювало санкції щодо контрагентів снекового бізнесу Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Російські та білоруські фірми-посередники, через які корпорація сім'ї депутата Сергія Рибалки "Снек Експорт" поставляла свою продукцію в анексований Крим і окупований Донбас, потрапили під українські санкції терміном на 3 роки. Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає УНН.
Він опублікував документ з якого випливає, що санкції щодо зазначених компаній були ініційовані саме СБУ.
На думку слідства, "ТОВ "Снек Експорт" (належить батькові Сергія Рибалки - Віктору Рибалці - ред.) на основі зовнішньоекономічних договорів здійснювало поставку своєї продукції за адресою ТОВ "Світ пива", що зареєстровано на території сусідньої держави з метою укриття протиправної діяльності".
Також, слідчі вказують на те, що ТОВ "Світ пива" відправляло снекову продукцію українського виробництва на адресу російських комерційних структур - ТОВ "Белтрейд" і ТОВ "Рось". І ці компанії вже фактично доставляли снеки ТОВ "Снек Експорт" на території ОРДЛО. Відбувалося це на захоплених бойовиками пунктах пропуску на українському кордоні, відзначається в документі, наданому Казанським.
Нагадаємо, раніше в СБУ обіцяли ініціювати санкції щодо компаній з орбіти бізнесу депутата Рибалки.
Відзначимо, що раніше МЕРТ, за поданням СБУ, вже ввело санкції проти компанії ТОВ "Снек груп". Вона зареєстрована за адресою: 398042, Росія, Липецька обл., м. Липецьк, вул. Пестеля, 38. За цією ж адресою знаходиться і компанія ТОВ "Мега Трейд", яка володіє заводом снеків.
Обидві фірми представляють низку брендів снекової продукції (горішки, фісташки і т.д.), які, в свою чергу, є фактично близнюками українських торгових марок снеків, які випускає сімейний бізнес нардепа Рибалки.
Таким чином, СБУ вже ввело санкції щодо, як мінімум, трьох компаній, які, за даними слідчих органів і журналістських розслідувань, можуть бути причетні до бізнесу родини депутата Рибалки.
Додамо також, що в СБУ і сьогодні продовжують розслідувати факти продажу "депутатських снеків" в окупованому Криму.