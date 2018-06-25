Выполняя обещание: СБУ инициировало санкции в отношении контрагентов снэкового бизнеса Рыбалки

Он опубликовал документ из которого следует, что санкции в отношении указанных компаний были инициированы именно СБУ.

По мнению следствия, “ООО „Снэк Экспорт“ (принадлежит отцу Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке — ред.) на основе внешнеэкономических договоров осуществляло поставку своей продукции по адресу ООО "Мир пива", которое зарегистрировано на территории соседнего государства с целью укрытия противоправной деятельности”.

Также, следователи указывают на то, что ООО “Мир пива” отправляло снэковую продукцию украинского производства в адрес российских коммерческих структур — ООО “Белтрейд” и ООО “Рось”. И эти компании уже фактически доставляли снэки ООО “Снэк Экспорт” на территории ОРДЛО. Происходило это на захваченных боевиками пунктах пропуска на украинской границе, отмечается в документе, предоставленном Казанским.

Напомним, ранее в СБУ обещали инициировать санкции в отношении компаний из орбиты бизнеса депутата Рыбалки.

Отметим, что раннее МЭРТ, по представлению СБУ, уже ввело санкции против компании ООО “Снэк групп”. Она зарегистрирована по адресу: 398042, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Пестеля, 38. По этому же адресу находится и компания ООО “Мега Трейд”, которая владеет заводом снеков.

Обе фирмы представляют ряд брендов снэковой продукции (орешки, фисташки и т.д.), которые, в свою очередь, являются фактически близнецами украинских торговых марок снеков, которые выпускает семейный бизнес нардепа Рыбалки.

Таким образом, СБУ уже ввело санкции в отношении как минимум трех компаний, которые по данным следственных органов и журналистских расследований, могут быть причастны к бизнесу семьи депутата Рыбалки.

Добавим также, что в СБУ и сегодня продолжают расследовать факты продажи “депутатских снэков” в оккупированном Крыму.